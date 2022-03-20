仙女變大嬸只要一秒！網購「5款衣物」最容易踩雷　下單前請三思

實習記者施至真／綜合報導

網購無國界，無論服裝、食品、生活用品還是精品，現在只要動一動手指，就能買到來自世界各地的商品。雖然便捷網購是時下趨勢，但有網友還是盤點了5款容易踩雷的衣物類型，喜歡網購的朋友，在按下單鍵前請三思。

1.比基尼

去海邊約會就要換上性感戰袍，然而有不少網友分享，因為不好意思到實體泳裝店試穿，而選擇網購方式，反而因此踩雷，不僅尺寸不合適，就連材質都透到有穿像是沒穿一樣，讓人非常困擾。

▲胸罩和比基尼試穿過才知道尺寸合不合適。（圖／翻攝自ROXY）

2.皮革製品

網購皮革製品最常出現的問題就是異味問題，不論是人造皮革還是動物皮革，都會自帶一股氣味，可能會讓鼻子靈敏的消費者難以忍受。為了避免穿上美美的皮裙、皮衣後，還要承受刺鼻的氣味，最好還是到實體店面選擇自己能接受的皮革製品。

▲皮製品的味道不是所有人都能接受，因此到實體店選購比較好。（圖／翻攝自H&M）

3.運動背心

想要避免胸型走山，就要穿著合適的內衣單品，尤其是在進行運動時，絕對不能馬虎，應該穿著包覆性佳，且貼合胸部的運動背心，才能減少胸部因為劇烈晃動而下垂，因此網友建議，運動背心一定要去實體店面試穿，才能確定尺寸與材質是否適合自己。

▲若是官網有優惠，也可以在實體店試穿之後於網路購買。（圖／翻攝自NIKE）

4.寬褲

復古風強勢來襲，寬褲又再次風靡時尚圈。為了巧妙遮住女性豐腴有肉的下身，會利用寬鬆剪裁的高腰褲，來修飾過寬的臀部和雙腳，打造下身修長的視覺效果，不過若是網購買到版型不合的寬褲，則會讓你看上去更大隻。

▲寬褲經過試穿才知道能否能帶來修身效果。（圖／翻攝自ZARA）

5.碎花洋裝

碎花洋裝從花紋大小、配色到衣服版型都非常講究，只要穿上適合自己的洋裝，就能瞬間氣質加倍，然而若是透過網購方式，沒有先試穿過，一不小心就會從仙女掉入凡間，變成大嬸喔。

▲小碎花沒穿好，會讓你一秒從仙女變成大嬸。（圖／翻攝自UNIQLO）

▶金世正《社內相親》戲裡戲外都是格紋控！5套造型小露美腿電翻了



▶女星「美腿養成術」公開！Jisoo皮拉提斯5招變腿精、潤娥愛用精油泡腳