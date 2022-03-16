G-SHOCK日本戰國武士魂上身　內在升級更威

▲G-SHOCK MR-G赤備軍MRG-B2000B-1A4腕錶，86,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日系腕錶品牌擅長將文化精髓融入設計之中，CASIO G-SHOCK旗下頂級錶款MR-G系列2017年曾推出以日本戰國時代軍團「赤備軍」（Aka-Zonae）」為主題設計錶款，今年再推第二代腕錶MRG-B2000B-1A4，延續原創款的紅黑配色，但在時間校正系統上升級為智慧藍牙與六局電波，能自動同步世界時間零時差，另有全黑與黑配銀色兩款，均以鈦金屬打造錶殼與錶帶，兼具輕盈與抗過敏特色。

▲G-SHOCK MRG-B2000B-1A1腕錶（左）86,000元，MRG-B2000D-1A腕錶80,000元。

赤備軍為日本戰國時代的軍團，從盔甲、旗幟、武器全有紅色塗裝，G-SHOCK以此配色設計MRG-B2000B-1A4腕錶，而面盤外緣設計來自日式文化中的折扇或摺疊屏風的起伏凹凸，獨特的時標則發想自武士彎刀。三款新錶均搭載Bluetooth®藍牙連結與世界六局電波接收系統，並具備耐衝擊構造、太陽能電力、抗磁、防水200米等功能。

▲Seiko Presage「Sharp Edged」 新銳系列開芯錶SPB311J1，面盤使用日本傳統色彩藍墨色並裝飾麻葉圖案，未定價。（圖／Seiko提供）

Seiko剛發布的Presage「Sharp Edged」新銳系列限量版GMT錶款、2款配備全新開芯式機芯、以及2款具動力儲存、星期和日期顯示等5款新錶，面盤均裝飾從一千多年前的平安時代以來一直用於日本織物的「麻葉」圖案，為希望、成功與平安健康的象徵，後兩款功能腕錶的面盤還採用日本傳統顏色，包括純白絲綢般的白練色（Shironeri）、深藍的藍墨色（Aisumi）、月白色（Geppaku）及黑鳶色（Kurotobi），發揚和風文化。

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