修杰楷逛街「先看女裝」真相暖翻！　曝葛檢受賄細節：穿太好

▲修杰楷出席BRUNELLO CUCINELLI （BC）2022 春夏系列新品鑑賞 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

《華燈初上》第三季播出在即，修杰楷今（16日）出席BRUNELLO CUCINELLI （BC）2022 春夏系列新品鑑賞會，以一身紳士藍色西裝現身，他對今日造型相當滿意，還自豪若老婆賈靜雯看到會打90分以上。被問到私下逛街有什麼特別習慣？修杰楷爆料自己會先看女裝，「因為老婆如果看我在逛街，會問我有什麼適合她。」

▲修杰楷穿著春夏淺藍色成套西裝 。（圖／品牌提供）

修杰楷演繹品牌春夏柔和輪廓的西裝搭配POLO衫，微微有正式感的穿搭很對他胃口，他也透露私下偏好舒服自在的風格，尤其是大地色系的運動款式，平常帶小孩很實穿。至於近期話題離不開劇中角色「葛檢」，若是為葛檢選擇一套品牌造型，修杰楷笑說：「他穿這樣的話好像真的有受賄！穿太好了，檢察官要低調一點。」但硬要選的話，他推薦葛檢簡單廓形的西裝外套，以及不要那麼顯眼的藍色系。

▲修杰楷逛街習慣先看女裝，是為了幫老婆賈靜雯挑選適合的衣服。（圖／品牌提供）

提到私下逛街習慣，修杰楷表示：「我說真的，我都是先看有沒有女裝。」他解釋是因為老婆都會問他： 「有沒有適合我的？」如果修杰楷回答不出來就尷尬了，所以他通常會確定有沒有適合賈靜雯的，之後才會看自己的。而他消費屬於理智派，確定目標就會下手。顯然兩人逛街已經有默契，至於今天的造型賈靜雯會打幾分？修杰楷秒答：「應該有90分以上，因為她喜歡我穿比較正式的服裝。」

▲BRUNELLO CUCINELLI春夏以中性大地色為主軸 。（圖／品牌提供）

BRUNELLO CUCINELLI春夏以中性大地色為主軸，男裝有線條柔和的西裝外套，可與不同款式褲裝做混搭，與透氣材質相佐，看起來更為活潑。女裝則充滿品牌經典元素Monili，閃耀光澤呈現於衣著細節中。