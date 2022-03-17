減肥停滯期「不吃更容易胖」　用3種食材提高代謝

▲減肥遇停滯期請耐心度過。（圖／unsplash、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

春日來臨，輕薄的夏日衣衫就不遠了，許多人也開始在進行冬日後的減肥計畫，而減肥一段時間，難免會遇到停滯期，這是身體的保護機制，當體重下降5%比率時，身體就會開啟調節以達到平衡，至少要花上2週時間才會結束，在此期間更激烈的減肥少吃反而讓身體更胖。專家建議多攝取3種食材度過停滯期。

之所以在停滯期不建議減肥，是因為身體那時正在尋求平衡，也正是吸收量變高、脂肪儲存旺盛的時候，若未持續飲食控制很容易導致復胖，但若增加運動量想消耗卡路里，或是想少吃一點，都會引發身體警訊，反而更刺激食慾產生，有時還可能會陷入焦慮狀態，所以建議維持之前的方式，讓身體慢慢習慣，期間大約是2週至3個月都有可能。

不過雖然不改變現有減肥方式，在不增加運動量的情況下，建議可在健康範圍內多攝取3種食材，主要是攝取更多蛋白質，防止肌肉流失，此外也能促進新陳代謝，協助突破減肥停滯期。

▲豆類是優質蛋白質來源。

凍豆腐

屬於優質蛋白質之一的豆類，是補充身體蛋白質的好物，蛋白質是所有身體細胞的原料之一，除了雞胸肉之外，凍豆腐也很適合做為攝取蛋白質的好選擇，因為同樣份量相比，凍豆腐可以攝取到比雞胸肉更多的蛋白質，此外還有不飽和脂肪酸跟卵磷脂，能減少膽固醇跟中性脂肪。

▲用蜆煮湯也很方便。

蜆

蜆內還有身體需要的多種礦物質，能夠提高代謝、幫助瘦身，此外也含有牛磺酸和鳥氨酸，具有提高肝臟機能的效果，自然也能協助增進代謝率，且烹煮也很方便，只要洗乾淨後放在湯裡，也很適合為料理增鮮。

▲沙拉可以加進水菜，更加健康。

水菜

水菜擁有燃燒脂肪時，所需要的維生素B群跟鎂，還有鈣質和鐵質等豐富的營養素，且熱量低，不會對減肥造成負擔，天氣冷時可以加進火鍋或煮湯，夏天也能加進沙拉裡食用，算是一年四季都很適合攝取的蔬菜。