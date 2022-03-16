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木村光希80歲阿嬤身材好到不科學　背Coach聯名包挺孫女

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▲▼木村光希與工藤靜香 。（圖／翻攝IG）

▲木村光希背著她與Coach聯名包款出遊。（圖／翻攝koki IG）

記者陳雅韻／台北報導

「日劇天王」木村拓哉的二女兒木村光希（Kōki）是時尚圈寵兒，IG的每則發文幾乎都與精品宣傳緊密相扣，日前她出遊雖然服裝一派休閒，但仍不忘佩戴代言的寶格麗（BVLGARI）珠寶與腕錶，並背上她與美國時尚品牌Coach聯名的新包，不過這樣的宣傳還不夠，不僅大明星媽媽工藤靜香力挺，甚至連高齡80歲的祖母也背上新包表達支持，只露一點側臉的祖母穿著時髦、穠纖合度的身材讓網友驚艷不已，驚嘆好基因一脈相承。

▲▼木村光希與工藤靜香 。（圖／翻攝IG）

▲工藤靜香力挺女兒木村光希的聯名包款，與80歲的媽媽一起背新包。（圖／kudo_shizuka IG）

工藤靜香經常送名牌包給80歲的媽媽，每回母女倆一起合照曬行頭，總讓媽媽以背影或側臉入鏡，這回她為替女兒木村光希與Coach聯名包款搏曝光也不例外，一起背上此日本限定款式拍照，母女倆的纖細長腿完全搶走包款風采，有網友嘴甜讚「很難猜出誰是媽媽、誰是女兒」。

▲▼木村光希與工藤靜香 。（圖／翻攝IG）

▲木村光希佩戴寶格麗161,500元B.zero1項鍊、80,800元B.zero1黃K金四環戒、53,800元玫瑰金黑陶瓷四環戒指，以及LVCEA系列鏤空櫻花面盤腕錶。

模特兒出身的木村光希也擁有令人羨慕的長腿，原來一脈相承自媽媽工藤靜香與祖母的好基因，而在時尚圈受寵，則源於她敬業的表現，輕鬆散步也要背上新包、戴上寶格麗總價超過30萬元的B.zero1珠寶、最新的LVCEA系列鏤空櫻花面盤腕錶，把握任何爭取曝光的機會。

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關鍵字：

木村光希, 工藤靜香, Coach, 寶格麗, BVLGARI

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