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小S瘦成閃電「視覺穿搭術」長腿太搶眼！學院風、性感套裝難不倒

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記者鮑璿安／台北報導

徐熙娣小S以新節目《小姐不熙娣》重返台灣電視圈，除了維持辛辣主持風格外，她在節目中的多變穿搭也引起討論，以針織衫、貼身鏤空短袖營造姣好身材比例，憑藉158cm身高穿出逆天長腿，視覺詐欺術很值得仿效。

▲小S 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲小S以贊達亞演繹 MOSCHINO 2022早春系列的繽紛色塊拼接短褲套裝 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

其實小S早在2月的新節目記者會上，就曾以一套MOSCHINO 2022早春系列的繽紛色塊拼接短褲套裝，撞衫了「全球最性感女星」的贊達亞（Zendaya），嬌小身材並沒有被埋沒。

▲小S 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲小S 以Sandro春夏系列米色綠邊針織毛衣和綠色短褲出鏡 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

小S 高衣Q不是秘密，158cm嬌小身材卻能駕馭許多風格，像是節目錄製中，以Sandro春夏系列米色綠邊針織毛衣和綠色短褲出鏡，頗具學院風的米色綠邊輪廓，傳遞逆齡氣息，加上同色系短褲加持，將身材比例拿捏得恰到好處。

▲小S 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲小S將白色直條紋西裝外套，與米色拼色鏤空針織短袖上衣做搭配 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

另外，像是比較成熟幹練的西裝組合也值得借鑒，小S 將白色直條紋西裝外套，與米色拼色鏤空針織短袖上衣做搭配，微微透膚的上衣製造一絲性感氣息，與oversize外套碰撞出帥美火花。

關鍵字：

徐熙娣, 小S, Sandro

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