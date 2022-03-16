屁股一大就超顯胖！「6個快速瘦臀方法」，趕快學起來

▲夏天來臨前，練好臀部是當務之急。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

氣溫越來越高，正是換上短裙、短褲的季節，但是過了一個冬天，臀部好顯胖怎麼辦？網搜6個快速瘦屁股方法，現在學起來！

#調整坐姿

屁股會越來越大，和坐姿很有關係，有人習慣坐著彎腰駝背，把力量都壓到了屁股上，這樣對脊椎也不好，記得坐姿時抬頭挺胸，身體重心上移，感覺有力量往上牽引，對屁股的壓力較小。

#踮腳尖走路

網路有個說法，踮腳走路可以刺激腳底的湧泉穴，可以幫助腿部和臀部的血液循環，一邊看電視一邊鍛鍊，完全不費事，讓你輕輕鬆鬆就能瘦。

#工作空檔多運動

很多人臀部肥大都是因為久坐，記得上班空檔可以找時間站起來5-10分鐘，可以的話可以拍打臀部，對於促進血液循環很有幫助。

#爬樓梯

原來爬樓梯也能訓練臀部肌肉，記得一次可踩2-3台階，更有幫助，長時間這樣爬下來，拉提臀型效果很顯著。

#提臀操

不管什麼時候都可以做，只要在站直的情況下，就可以勤練提臀操，將腿向後抬再縮緊臀部，反覆以下動作就能修飾臀部線條。

#運動後不要立刻坐下

很多人運動過後，累到只想立刻坐下休息，要知道這個動作會阻礙臀部血液流動，造成臀部積壓，久而久之臀部就容易變得跑樣。

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