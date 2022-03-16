31歲金泰梨也愛熱毛巾洗臉法　私下四招保養秘技維持Q彈少女肌

文／Dappei

由國民男友南柱赫與金泰梨所主演的韓劇《二十五，二十一》自開播以來屢刷收視紀錄，描述夢想與現實拉扯的劇情不但喚起影迷們的共鳴，兩位主角清新微甜的互動更是散發滿滿粉紅泡泡！但令人意外的是，劇中飾演熱血高中生羅希度一角的金泰梨實際年紀已 31 歲，但穿起學生制服卻零違和。這回搭編也特搜 4 招「金泰梨逆齡保養秘訣」，一起來看看吧～

▲金泰梨私下保養公開。（圖／IG@tvn_drama）

保養秘技 1：日常多以淡妝為主



身為演員免不了要長時間畫著濃妝，但只要一下戲金泰梨就會立刻換上「淡妝」，且幾乎都以飾底乳薄薄的塗抹於臉上，並簡單遮瑕！雖說現在市面化妝品多主打天然、不損害肌膚，但長期使用化妝品多少對肌膚都會造成損害。因此，學金泰梨適當的頂著淡妝，不但能減少化妝品的過度浪費，亦可讓肌膚稍微喘口氣。且先前還有調查顯示，彩妝比例不超過 40% 的女生更能吸引男生目光，也難怪南柱赫會被吸引啊！

▲金泰梨私下就以淡妝為主（圖／IG@金泰梨）



保養秘技 2：熱毛巾洗臉法



「熱毛巾洗臉法」是不少韓國女星維持 Q 彈肌膚的獨門祕技！金泰梨平時會在洗臉前以熱毛巾對肌膚進行 3~5 分鍾的熱敷，利用蒸氣將毛細孔打開，緊接著再使用洗面乳打圈做按摩，如此便能促進肌膚代謝，同時將肌膚髒污及粉刺排出，每天維持這步驟，便能養出少女般的緊緻容顏。

▲韓國女星都愛熱毛巾洗臉法（圖／IG@金泰梨、Pinterest）



保養秘技 3：適量吃泡菜等發酵食品



誰說一定要花大錢做醫美才能讓肌膚保持緊緻、白嫩，其實「吃對食物」效果也一樣顯著！不少韓妞平時都會適當攝取泡菜、醃蘿蔔等發酵食品，而這些食物不但含有豐富乳酸菌，可以促使腸道蠕動，排便也會跟著變得超順暢，甚至能預防痘痘生成。值得一提的是，腸道功能運作良好的人，肌膚也會由裡而外散發光澤和彈性，而金泰梨便是很好的佐證！

▲泡菜也是養顏食物。（圖／IG@金泰梨、Pinterest）



保養秘技 4：擊劍運動



雖說金泰梨是為了融入《二十五，二十一》角色而開始接觸擊劍這項全新運動，但其實它對健康的益處多到讓你震驚！擊劍不只能訓練反應力和協調性，加上揮劍時經常要打開髖關節，所以大腿內側肌肉也會因此獲得充分鍛煉，塑身效果堪比整容級！此外，擊劍運動能幫助大量噴汗，毛孔內的汙垢及多餘油脂亦會隨著汗液排走，是最天然的排毒方法。

▲金泰梨劇中的擊劍運動是最天然的排毒方法。（圖／IG@金泰梨）



Dappei 結語：



最近是否也被《二十五，二十一》金泰梨呆萌形象給煞到？31 歲的她，不論臉蛋或是身材，懂得情勤勞保養自己，才能從小美到大！你也想像她一樣魅力爆棚？不妨試試她的凍齡保養秘訣吧！

文字編輯：Lisa

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