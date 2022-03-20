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金世正私服甜到男女通吃！最愛鞋款收藏曝光　Vans、NB 530鞋櫃必備

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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文／Dappei

近期Netflix夯劇可以說是一部接著一部，不論是搭編推薦的《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》，亦是南柱赫主演的《二十五，二十一》都讓人追的欲罷不能！而日前又有一部改編自網路漫畫《我和社長相親相愛》的韓劇《社內相親》掀起高度討論，除了高顏值主演安孝燮和金世正超吸睛外，笑到噴飯的劇情也讓該劇一開播就獲得超高收視。

▲金世正 。（圖／翻攝自IG）

▲《社內相親》一開播就獲得超高收視。（圖／翻攝自SBS）

其中飾演女主角「申夏莉」一角的金世正更是擺脫過往清純甜美的路線，在《社內相親》不計形象裝瘋搞怪，180度的驚人轉變也讓粉絲再度讚嘆其精湛演技！除了可圈可點的演技圈粉無數外，私下的金世正還是不少女孩公認的帶貨女王，幾乎身上的單品都會掀起一陣搶購風潮。繼先前介紹金世正的穿搭後，這回搭編也為大家搜出4雙女神出鏡率超高的鞋款收藏，球鞋到涼鞋通通都有，一起來看看吧。

▲金世正 。（圖／翻攝自IG）▲金世正 。（圖／翻攝自IG）

▲金世正出鏡率超高的鞋款（圖／翻攝SBS、IG@金世正，下同）

# CONVERSE Chuck Taylor All Star 1970

金世正IG所曬出的鞋款幾乎都是女孩們易入手的款式，其中自然也包括超百搭的高筒帆布鞋「CONVERSE Chuck Taylor All Star 1970」。相比一般的Chuck Taylor，1970不但使用復古復古奶油底，窄版楦頭還能讓視覺效果延伸，再加上厚實鞋墊加持，舒適度提升又顯腿長，絕對是鞋櫃必備！

▲金世正 。（圖／翻攝自IG）

# Vans Old Skool

不論是潮流霸主GD，亦是街上潮人，10位有9位都必備一雙 「Vans Old Skool」！Vans Old Skool以帆布和麂皮拼接而成，側邊標誌性的線條復古又帶點現代感，加上耐磨、耐操的大底，買一雙直接抵十雙，如此高CP值難怪能擄獲金世正親睞。

▲金世正 。（圖／翻攝自IG）

# New Balence 530

New Balence自從找來韓國大勢女偶像IU擔任代言人後，便成為不少韓妞人手一雙的國民鞋，就連金世正都淪陷於它的魅力。金世正此番上腳的便是承襲90年代復古風格的NB 530系列，俐落的線條設計加上多材質堆疊出的層次感，直接一掃老爹鞋笨重的印象。此外，偏窄鞋型還具有修飾效果，輕鬆就擁有人人稱羨的大長腿。

▲金世正 。（圖／翻攝自IG）

# Crocs 洞洞鞋

過往Crocs洞洞鞋總被視為時尚災難，但在近期設計上的改革以及潮人的帶動下，逐漸躍升為大勢鞋款，就連金世正都多次在IG曬出自己的洞洞鞋穿搭照，足以見證洞洞鞋的強大魅力。Crocs 洞洞鞋不但具有柔軟、不留痕、和防臭的特點，鞋面還能以不同扣飾做美化，強化造型的同時亦不用擔心會撞鞋。最重要的是，一雙台幣2000元有找，即使包色也不心疼啊！

▲金世正 。（圖／翻攝自IG）

Dappei 結語：

原來金世正私下的鞋款收藏也這麼接地氣，每一雙都不用台幣3000元就能入手，荷包完全不淌血啊！雖然以上四雙鞋款都屬於基本款，但只要學金世正靠「穿搭」就能營造完全不同的氛圍，女孩們務必筆記。

文字編輯：Lisa

《驅魔麵館》女主角「金世正」私服穿搭超有型，三種風格穿搭激發 OOTD 靈感，可甜可鹽讓你圈粉無數！

教你一秒分辨 VANS OLD SKOOL 是「美版」還「日版」，輕鬆晉升為 VANS 達人！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 社內相親, 金世正, 私服

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