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ZARA高級感「Studio新系列」今開賣　絕美洋裝、蕾絲衫超限量

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記者王則絲／台北報導

西班牙快時尚品牌ZARA每年會推出兩次「Studio Collection」，而2022年春夏季度的Studio新系列，於今（17日）正式開賣，不過因為十分限量，所以僅在網路APP上開賣。本季Studio Collection的核心圍繞「浪漫」，包括組合豐富元素的蕾絲衫，還有預告中出現的絕美洋裝，都是焦點單品。

▲zara studio collection。（圖／品牌提供）

▲ZARA 2022春夏Studio Collection於3月17日正式開賣。（圖／品牌提供，以下同）

ZARA的「Studio Collection」為一年推出兩季的特別系列，由集團內部的造型師Karl Templer與ZARA設計團隊共同打造，簡單來說，比起一般上新的服裝，Studio Collection就像是由設計師所設計的高端膠囊系列，更有主題性、設計感以及高級感，且強調精美質料與工藝，並不單純只是跟流行而已。

▲zara studio collection。（圖／品牌提供）

本季Studio Collection聚焦頌揚女性主義，而美麗和浪漫則是設計核心，靈感源自於浮誇的維多利亞風，加上搖滾浪漫的現代感，運用大量蕾絲、荷葉邊、馬德拉刺繡、雪紡和透紗的組合來體現，並藉由廓型的肩膀線條、刻意收腰剪裁，刻畫柔美的女性形象，再結合硬派的軍裝、馬甲等配件，激發矛盾與衝突的浪漫感受，以此構成本次豐富的系列。

▲zara studio collection。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

ZARA, Studio Collection, 限量

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