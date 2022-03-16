好髮質揭密！話題「養護髮品」特搜，嬌蘭推頭皮小金瓶

▲把頭皮當作臉部呵護，保養才算是全方位。（圖／翻攝自IG/ryo_hair、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

擁有一頭美麗的秀髮，絕對是替顏值加分利器，可是伴隨春天的到來，天氣潮濕，無論是乾燥髮質或是油性髮質，髮絲都因潮濕而變得扁塌毛燥，出門沒多久，頭髮立刻沒型，這時需要髮膚急救小幫手，這要在洗髮後加一步，髮根蓬鬆、秀髮亮澤一次擁有。

▲AVEDA 花植結構重鍵馥活精萃，100ml ，1800元。

AVEDA針對分岔受損髮質推出第一瓶高效晚安精華，成分來自99%天然萃取，質地輕盈好吸收，透過植物萃取分子鍵從髮芯開始逐層鞏固秀髮，恢復健康彈性。其中爪哇橄欖油讓已經造成的髮絲分岔處重新聚合，一夜擺脫擾人的分岔毛燥。

▲Hair Rituel 賦活重升修護精華油，100ml，3,000元。

女生最在意髮絲毛燥，整個人質感大扣分，潮濕天氣更使得自然捲無所遁形，Hair Rituel 賦活重升修護精華油，黃金比例的頂級植物萃取，加乘完美協同作用，將豐富的植物養分和抗老能量注入髮絲與髮肌，一抹瞬間吸收，使秀髮光澤度立刻提升。

▲Guerlain 皇家蜂王乳頭皮修護精華，50ml，5,300元。

法國嬌蘭以明星產品-皇家蜂王乳平衡油以及10年蜂蜜與肌膚修護研究為基礎，推出首款以頂級護膚成分灌注於頭皮及秀髮的精華，結合精華油與動態黑蜂修護科技，使用於頭皮超有感，養護頭皮同時有助吹後髮根蓬鬆，髮根一鬆，瞬間減齡3歲。