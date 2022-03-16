fb ig video ETtoday search mobile

好髮質揭密！話題「養護髮品」特搜，嬌蘭推頭皮小金瓶

>

▲▼髮品盤點。（圖／品牌提供）

▲把頭皮當作臉部呵護，保養才算是全方位。（圖／翻攝自IG/ryo_hair、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

擁有一頭美麗的秀髮，絕對是替顏值加分利器，可是伴隨春天的到來，天氣潮濕，無論是乾燥髮質或是油性髮質，髮絲都因潮濕而變得扁塌毛燥，出門沒多久，頭髮立刻沒型，這時需要髮膚急救小幫手，這要在洗髮後加一步，髮根蓬鬆、秀髮亮澤一次擁有。

▲▼髮品盤點。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 花植結構重鍵馥活精萃，100ml ，1800元。

AVEDA針對分岔受損髮質推出第一瓶高效晚安精華，成分來自99%天然萃取，質地輕盈好吸收，透過植物萃取分子鍵從髮芯開始逐層鞏固秀髮，恢復健康彈性。其中爪哇橄欖油讓已經造成的髮絲分岔處重新聚合，一夜擺脫擾人的分岔毛燥。

▲▼髮品盤點。（圖／品牌提供）

▲Hair Rituel 賦活重升修護精華油，100ml，3,000元。

女生最在意髮絲毛燥，整個人質感大扣分，潮濕天氣更使得自然捲無所遁形，Hair Rituel 賦活重升修護精華油，黃金比例的頂級植物萃取，加乘完美協同作用，將豐富的植物養分和抗老能量注入髮絲與髮肌，一抹瞬間吸收，使秀髮光澤度立刻提升。

▲▼髮品盤點。（圖／品牌提供）

▲Guerlain 皇家蜂王乳頭皮修護精華，50ml，5,300元。

法國嬌蘭以明星產品-皇家蜂王乳平衡油以及10年蜂蜜與肌膚修護研究為基礎，推出首款以頂級護膚成分灌注於頭皮及秀髮的精華，結合精華油與動態黑蜂修護科技，使用於頭皮超有感，養護頭皮同時有助吹後髮根蓬鬆，髮根一鬆，瞬間減齡3歲。

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

看似灑脫「分手痛超久」星座Top 3 ！　第一名不打擾其實默默療傷

看似灑脫「分手痛超久」星座Top 3 ！　第一名不打擾其實默默療傷

暮光女「超緊液態裙」辣翻全場！性感模樣打趴《魷魚》超模鄭浩妍

暮光女「超緊液態裙」辣翻全場！性感模樣打趴《魷魚》超模鄭浩妍

小S瘦回巴掌臉！親曝「一日瘦身菜單」，這兩樣多吃不會胖

小S瘦回巴掌臉！親曝「一日瘦身菜單」，這兩樣多吃不會胖

3秒就可以綁好的「優雅馬尾」　搭車通勤就能輕鬆綁超方便 高檔吃到飽「饗饗」進軍新北　插旗新莊宏匯 秀智剪「狗啃瀏海」第一眼認不出來！　網一面倒讚：好可愛、好嫩 星巴克3／16起「連續10天」數位活動　用1分鐘爽賺「全品項買一送一」 營養師點名「消水腫食物」，提醒「咖啡喝錯」小心熱量上身 值得入手的小眾包包TOP 10！BV、BOY CHANEL平替款不到1萬就可收 劉詩詩外套下衣失蹤曬雪白美腿！　帶貨激萌「豆豆包」太燒了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面