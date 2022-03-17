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范少勳每天花1小時保養，比女生還專業！　自曝與女友的「敏感話題」

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▲▼ 比女生專業！范少勳每天保養1小時 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲范少勳出席活動透露每天花1小時在保養。（圖／翻攝IG@fan82114）

記者張毓容／綜合報導　

以《越界》、電影《下半場》擁有高人氣的男星范少勳，帥氣外表搭配陽光形象，是許多人心中的新生代男神，近日更成為d program敏感話題的品牌大使，16日出席品牌活動更化身「第一名男友」，分享自己使用「美肌益生保養系列」的小秘訣，不僅透露與女友之間的「敏感話題」，更自曝自己每天花1小時在保養，認真保養到女友也稱讚「你怎麼這麼專業！」

資生堂旗下保養品牌「d program敏感話題」是許多敏感肌人的心頭好，16日正式宣布找來新生代男神范少勳擔任品牌大使，讓他更多了「d敏男友」的新稱號。顛覆多數男生不保養的印象，范少勳保養超認真，不僅很重視清潔，要卸妝洗臉兩次，他最近還用起美容儀，每天清潔後先導出再導入，搭配濕敷化妝水，最後再塗上乳液。

▲▼ 比女生專業！范少勳每天保養1小時。（圖／記者張毓容攝）

▲他最近愛上刮痧板，甚至隨身攜帶。（圖／記者張毓容攝）

他更自曝現在洗澡＋保養會在浴室待上1個小時，除了清潔卸妝、用美容儀外，最近更愛用起刮痧板，會趁洗臉時順便刮痧、按摩放鬆臉部肌肉，不僅每天做，更隨身攜帶刮痧板，保養技能等級超高，連現場女性工作人員都驚呼厲害。

他也坦言常會跟化妝師請教保養秘訣，「化妝師比較專業，他們也常會有一些新東西」，像刮痧板按摩也是化妝師教他的，所以被問到女友保養時，會不會在旁邊偷學小撇步，他笑說反而是另一半覺得「為什麼你這麼專業！」

▲▼ 比女生專業！范少勳每天保養1小時 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲他很自豪自己會依膚況選擇適合的保養類型。（圖／品牌提供）

雖說他自謙沒有比女生會保養，但他很自豪現在很會判斷自己的肌膚狀態，還會針對肌膚狀況挑選相對應的保養品來使用，像是睡眠比較少、膚色暗沈的時候，他就會用白罐（亮白益生化粧水）來濕敷；肌膚比較缺水時就會改用粉罐（滋潤益生化粧水）；他更提到因爲自己很愛笑，像是眼周、法令紋附近都有一些小細紋，最近就努力用紫罐（賦活益生化粧水）來加強保養。

在這次拍攝的形象廣告中，范少勳也化身「d敏男友」為另一半解決生活中的各種「敏感」時刻，而被問到現實中他與女友間的「敏感話題」，他也透露就跟許多男生一樣，很怕被問「你覺得我今天哪裡不一樣？」他笑說自己比較木訥一點，對於女生可能修了瀏海或換了彩妝不同的顏色，都察覺不出來，但他也經驗分享，真的看不出來時就說「妳今天很漂亮！」就對了。

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關鍵字：

保養, 護膚, 范少勳, 男星, 秘訣, 敏感話題, d program

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