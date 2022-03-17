營養師曝減重不復胖「211餐盤法」，讓你吃得飽又超營養

▲均衡飲食是一輩子都要努力的事情。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

減肥是一個長期抗戰，不是比減得快，因為不復胖才是真的瘦，瘦得久才是贏家，營養師高敏敏建議，若你想不復胖，「211餐盤減肥法」是好選擇，餐盤照著擺，吃得飽又不怕挨餓。

什麼是「211餐盤」呢？營養師高敏敏解釋，就是將每一餐的餐盤分成4等份，蔬菜2等份、蛋白質1等份、碳水一等份，只要遵守各個食材的挑選原則，就可以輕鬆拿捏好比例。

像是蔬菜2等份，就可以各色蔬菜類、菇類、藻類為主，其中都富含膳食纖維，幫助順暢排便。減重時期的優質蛋白質攝取更為重要，足夠的蛋白質才可以維持肌肉量、生理機能、基礎代謝率，選擇上建議優先選擇植物性、白肉，順序以豆>魚>蛋>肉為主。

澱粉類的1等份，原則上以非精緻澱粉為優先，像是黑米、糙米、燕麥等，用原型全穀食物取代部分白飯、白麵條，像是玉米、蕃薯、馬鈴薯、芋頭。

而餐盤之外，也建議在餐後補充乳品類、水果和堅果，像是每天早晚喝一杯鮮奶，補充一天50%的鈣質所需，也可以吃優格、優酪乳、起司、豆製品。

水果類每天吃2拳頭，或放到碗裡8分滿碗的量，以低GI為主，像是芭樂、番茄等，油脂與堅果種子類的份量每天1茶匙，約大拇指第1指節大小即可。

她也提到吃飯的順序也是減重的學問之一，建議可以在飯前喝一杯水，再吃蛋白質的食物→蔬菜類→澱粉類→水果，這樣吃下來不僅飽足，更能達到營養均衡。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

減重控制熱量時，最擔心的就是飢餓感，所以改為211餐盤飲食方式，不僅能穩定血糖，更能攝取到營養素、補充每日營養所需、維持飽足感，減重並非兩三天能達成，保持毅力才是最重要的。