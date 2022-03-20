南韓「燕麥奶色鍋具」美炸！下殺4.3折快入手　煮什麼都好吃

文／C編

符合居家質感裝潢設計，鍋具也要充滿網美感才行！「Her森森」推出莫蘭迪白色的「NeoFlam Bela系列陶瓷不沾炒鍋28cm＋雙耳湯鍋20cm」，原價9260元、特價3990元，等於下殺4.3折，燕麥奶一般的色調，外觀優雅讓人屏息，做菜心情都好了起來。

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▲NeoFlam Bela系列陶瓷不沾炒鍋28cm＋雙耳湯鍋20cm－莫蘭迪白，原價9260元、特價3990元，點我搶購。



每天日複一日的做菜，看著金屬材質、甚至有點發黑的鍋具，當然煮得厭倦，不妨趁著優惠下殺，為自己增添一套具有質感又美觀的鍋具吧！來自南韓最美鍋具品牌NeoFlam推出厲害的Bela系列，絕對讓妳每次煮菜都有好心情。

這套Bela陶瓷不沾鍋系列，採用全天然陶瓷塗層、高溫恆熱性能好，適用各種爐具，連IH爐都可以使用，省油、導熱快速、效果好，並且容易清洗，不含PTFE與雙酚A、無毒環保安心健康，奈米塗層技術，更經久耐用。

鍋身採用燕麥奶一般的莫蘭迪白色，帶點類似灰白的色調，看起來簡約優雅，連煮飯都變得時髦起來，而且28cm炒鍋加上20cm雙耳湯鍋，煎煮炒炸都很實用，設計簡約有質感，當然擄獲人心。

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▲NeoFlam Bela系列陶瓷不沾炒鍋28cm＋雙耳湯鍋20cm－莫蘭迪白，原價9260元、特價3990元，點我搶購。



「Her森森」推出「NeoFlam Bela系列陶瓷不沾炒鍋28cm＋雙耳湯鍋20cm」，原價9260元、特價3990元，下殺43折，等於一個鍋不到2000元，超低的優惠絕對挑戰市場最低價，是時候該換一套好的鍋具了，就趁現在下手吧！