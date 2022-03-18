千元購入愛馬仕！台灣官網上線「必買清單」　驚見絕美「吸油面紙」

記者王蓁蓁 / 台北報導 圖 / 翻攝品牌官網

越來越多精品大牌在台灣開通線上購物，這回精品界的天花板Hermes（愛馬仕）也跟上這波潮流，推出「網購」平台，隨時都能下手新單品，再也不用擔心專櫃氣場太高冷走不進去，以下就來搜出必買清單，像是代購也超搶手的H Logo Oran涼鞋、小豬鼻耳環，以及Hermes Beauty全新推出的底妝系列，竟還有「吸油面紙」，通通都能一口氣打包帶走，有些甚至千元就能入手！

▲Hermes Oran涼鞋，NT$ 20,100。

以小牛皮革打造的Oran Sandal涼鞋，簡約外型、加上鞋面的「H」標誌，極高辨識度成為近年許多KOL必曬鞋款，就連代購也經常賣到缺貨，其中沿著鞋面描邊的縫線展露細節，不論是基本的黑、白款式，還是適合即將到來的春夏綠、紅配色，都十分舒適百搭。

▲Rouge Hermes潤唇膏，NT$ 2,250。

▲Hermes Plein Air絲柔吸油面紙，NT$ 1,400。

Hermes由口紅為起頭正式跨足美妝界，精緻奢華的包裝就算是再冷門的顏色，也有不少女孩買來收藏，其中兼具實用性的護唇膏更是超級熱賣，經常處於銷售一空狀態。近日剛推出的全新底妝系列中，除了隔離霜、與蜜粉餅外，一款以經典Hermes橘包裝的吸油面紙成系列焦點，每張吸油面紙上都佈滿小巧的H印花，可愛模樣讓人完全捨不得用，是入門小物首選！

▲Hermès Chaine d'Ancre耳環，NT$ 33,600。

▲Hermès Chaine d'ancre Enchainee戒指，NT$ 64,500。



在法語中Chaine d'Ancre及為「錨鍊」，來自船錨鍊靈感發想的Chaine d'Ancre系列，簡約線條的圈型輪廓同樣是Hermes的靈魂款式，另外它也有一個可愛的暱稱「小豬鼻」，耳環優雅百搭的模樣，就算每天戴都很適合。以多個Chaine d'Ancre串起的Chaine d'Ancre Enchainee戒指中的「Enchainee」正是連結的意思，極簡款式不論是單戴還是疊搭都迷人。

▲Hermes Pop H 15腰帶，NT$ 23,300。

Hermes服飾配件中，皮帶絕對是女孩們最值得投資的一項單品，以經典的H扣為主設計，優雅的玫瑰金加上皮革，帶點復古感是歷久彌新的款式，窄版的細腰帶，在穿搭上以洋裝、或是牛仔褲都很適合，簡單穿梭多種風格，輕鬆就能為造型打造層次感。

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