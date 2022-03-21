《社內相親》金世正23天瘦5公斤！減重菜單大公開　馬甲線惹人稱羨

▲金世正（右）為《社內相親》23天瘦下5公斤，減重菜單曝光。（圖 / 翻攝IG@clean_0828，以下同。）

記者王蓁蓁 / 台北報導

由期間限定女團I.O.I出道的金世正，攜手安孝燮主演的Netflix韓劇《社內相親》，憑藉甜寵與搞笑劇情的催化下，開播沒多久就立馬引起熱烈話題，自曝不是易瘦體質的金世正，更在日前YouTube頻道中公開為了演出《社內相親》訂定的23天瘦身計畫，短短不到1個月，便成功瘦下5公斤，除了減肥菜單外、她也分享了維持體態的運動方法，近期想瘦身的女孩快往下滑跟著做。

在沒有拍攝期間，金世正會吃滿三餐，但還是會選擇以低卡的原型食物為主，早餐大部份會吃加入蘋果與肉桂粉的希臘優格，午餐、晚餐則會吃鮭魚或是雞胸肉沙拉。

而拍攝期間，她會改實行「間歇性斷食法」，一天只吃兩餐、並且在傍晚5點之後就不再進食，餐點內容也會以低卡卻又能達到飽足感的食物，像是鮪魚飯糰、紫菜麵條等等，忍不住嘴饞的話，也會盡量吃堅果、原味果乾或是地瓜當成零食，免去攝入過多糖分的機會，女明星消水腫必備的美式咖啡也是她每日的飲品。

從學生時期就熱愛跑步的金世正，在出道後也為維持著跑步的好習慣，有燃脂效果是跑步運動，是很好維持整體體態的有氧運動，另外對「馬甲線條」極高重視的她，則是運用針對腹部線條的仰臥起坐、空中腳踏車的方式來訓練，金世正也分享過她會經常找空擋隨時運動，剛好這兩項運動都是不會被器材、或場地束縛，在家也都能隨時做！輕鬆打造性感螞蟻腰身。

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