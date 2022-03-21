fb ig video ETtoday search mobile

《社內相親》金世正23天瘦5公斤！減重菜單大公開　馬甲線惹人稱羨

>

▲金世正瘦身菜單 。（圖／翻攝IG）

▲金世正（右）為《社內相親》23天瘦下5公斤，減重菜單曝光。（圖 / 翻攝IG@clean_0828，以下同。）

記者王蓁蓁 / 台北報導

由期間限定女團I.O.I出道的金世正，攜手安孝燮主演的Netflix韓劇《社內相親》，憑藉甜寵與搞笑劇情的催化下，開播沒多久就立馬引起熱烈話題，自曝不是易瘦體質的金世正，更在日前YouTube頻道中公開為了演出《社內相親》訂定的23天瘦身計畫，短短不到1個月，便成功瘦下5公斤，除了減肥菜單外、她也分享了維持體態的運動方法，近期想瘦身的女孩快往下滑跟著做。

▲金世正瘦身菜單 。（圖／翻攝IG）

在沒有拍攝期間，金世正會吃滿三餐，但還是會選擇以低卡的原型食物為主，早餐大部份會吃加入蘋果與肉桂粉的希臘優格，午餐、晚餐則會吃鮭魚或是雞胸肉沙拉。

而拍攝期間，她會改實行「間歇性斷食法」，一天只吃兩餐、並且在傍晚5點之後就不再進食，餐點內容也會以低卡卻又能達到飽足感的食物，像是鮪魚飯糰、紫菜麵條等等，忍不住嘴饞的話，也會盡量吃堅果、原味果乾或是地瓜當成零食，免去攝入過多糖分的機會，女明星消水腫必備的美式咖啡也是她每日的飲品。

▲金世正瘦身菜單 。（圖／翻攝IG）

從學生時期就熱愛跑步的金世正，在出道後也為維持著跑步的好習慣，有燃脂效果是跑步運動，是很好維持整體體態的有氧運動，另外對「馬甲線條」極高重視的她，則是運用針對腹部線條的仰臥起坐、空中腳踏車的方式來訓練，金世正也分享過她會經常找空擋隨時運動，剛好這兩項運動都是不會被器材、或場地束縛，在家也都能隨時做！輕鬆打造性感螞蟻腰身。

►「人間芭比」Somi保養秘訣公開！靠刮痧棒瘦小臉、自製面膜竟能吃

►鄭浩妍LV裙襬被李政宰當「靠手」　網笑翻：適合休息

關鍵字：

金世正, 社內相親, 減重, 瘦身

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

網讚：好準！「脫鞋方式」心理測驗看真實個性　第3種追求完美

網讚：好準！「脫鞋方式」心理測驗看真實個性　第3種追求完美

肥肚、小腹好難瘦？營養師曝8種「有助對抗腹部肥胖」超級食物

肥肚、小腹好難瘦？營養師曝8種「有助對抗腹部肥胖」超級食物

秋葵也入榜！營養師點名8款「消小腹蔬菜」，瘦肚超有感

秋葵也入榜！營養師點名8款「消小腹蔬菜」，瘦肚超有感

翻舊帳是大忌 ！情侶吵架掌握「5原則」，越吵感情越好 看似灑脫「分手痛超久」星座Top 3 ！　第一名不打擾其實默默療傷 安海瑟薇挑戰「半裸禮服」太大膽！　黑Bra外露＋高衩裙襬辣翻天 要成為別人眼中「一直想深交的朋友」　只要具備其中2種特質 網公認「笑點最低」星座Top 4！第一名樂天派感化朋友，根本人間寶物 護膚還能吃Lady M！全台最美頂級SPA「東森麗格薈」　連貴婦都搶約 IU「頸肩挖空」綁脖洋裝辣翻！　下秒學院風逆齡回春甜爆

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面