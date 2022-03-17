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楊冪私服超愛「卡通」！炫腹曬無臉男夯包、穿美戰外套合體劉詩詩

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記者王蓁蓁 / 台北報導　圖 / 翻攝微博＠嘉行楊冪工作室、楊冪

大陸女星楊冪近日雖沒有戲劇作品，但時尚拍攝、活動出席工作仍然滿檔，每每以精品時裝亮相驚豔眾人，展現一流時尚資源，不過她近期私服幾乎要被卡通角色佔滿，像是日前她穿著黑色短版上衣，大方曬出性感螞蟻腰，腰間可愛的無臉男小包意外成吸睛亮點，另外，在與劉詩詩的合照中她也以美少女戰士外套出鏡，活脫脫像個童心未泯的大女孩。

▲楊冪私服 。（圖／翻攝微博）

▲楊冪私服 。（圖／翻攝微博）

▲楊冪背著LOEWE的無臉男小包，擺出俏皮姿勢。

楊冪以《三生三世十里桃花》、《斛珠夫人》站穩一線女星地位，時尚資源可以說是信手拈來，不過私下的她偏好中性打扮，近日更頻頻曬出「卡通角色」單品，只見她穿著黑色短版上衣與外套，搭配紅色格紋長褲，整體包緊緊的穿搭，不忘曬出傲人螞蟻腰身「炫腹」耍辣，並以LOEWE與《神隱少女》聯名的無臉男小包點綴，還擺起剪刀手、眨眼姿勢，讓畫面整體遊走在酷帥與可愛之間，少女般的俏皮模樣令人不敢相信她今年已邁入35歲了。

▲楊冪私服 。（圖／翻攝微博）

▲楊冪私服 。（圖／翻攝微博）

▲楊冪（左）穿美少女戰士外套與劉詩詩「背影」合照。

此外，楊冪也在微博Po出祝劉詩詩生日快樂的合照中，被眼尖網友們發現，毛茸茸的黑色外套上竟是美少女戰士的剪影，讓不少紛絲直呼：「楊冪還是少女」、「童心未泯」、「最近好愛卡通人物」，而一直傳出不合的兩人此次合體也讓粉絲們暴動，「OMG詩冪發糖了」、「誰再說他們不合！」、「友誼長存」。

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關鍵字：

楊冪, 劉詩詩, LOEWE, 神隱少女, 美少女戰士

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