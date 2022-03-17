放棄這5件事　代表內心更強大，朝自己理想生活前進了

▲懂得放棄「負面元素」，心靈才能更堅強。（圖／pexels、unsplash）

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「放棄」這兩個字在許多人的心中都是個負面的詞，隨著年紀長大，我們知道有捨才有得，有些事物用放棄來轉彎，換個角度，反而更能海闊天空，但放棄也能成為另一個面向的形容詞，幾種放棄讓你更強大，試著把他們拋開，會發現理想生活越來越近了。

放棄依賴

許多內心強大的人，依賴的東西很少，好似沒有什麼是他們戒不掉的。因為除了自己的內心，其他沒什麼東西能夠控制自己，才能搞清楚自己想要的，再往想要的方向前進，願意把幸福放在別的事物或是某人身上，通常只會獲得失望而已。

放棄逃避

人生的難題總是一個接著一個，認清這點，就不會想要逃開，試著解決問題，很多解決方法只是選擇的方式，沒有一個最正確的答案，即使結果不盡理想，也是下一次做決定的人生養分，逃避一次也逃不或第二次、第三次，有事情就正視它來解決。

放棄自卑

輕易的否定自我的價值，就會什麼事都變得不能做。人生總會碰到難關、不平等與傷心的事，有些是自己再努力也無法控制的，就不要鑽牛角尖，像是戀情，就要懂得放手，不要認為是自己不好，很多事情無法勉強，自信的看開與放下，之後仍有美好的事會發生。

放棄失控

在生活中情緒化在所難免，但隨著自己的自制力與人生經驗，情緒化的時間應該更少，放棄次數應該更多。不被外在事物影響心情，在壓力下依然能冷靜地做決定，人生就會少走很多冤枉路。

放棄比較

美國作家海明威在《真正的高貴》散文中提到：「比他人優越並無任何高貴之處，真正的高貴在於超越過去的自我。」社會上有太多訊息要你衡量「我比別人行」，但很多人走過後才會意識到，這跟自我幸福一點關係也沒有。