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《社內相親》安孝燮4招約女生百分百成功　看電影竟是最雷行程

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實習記者施至真／綜合報導

當我們意識到自己對某個女生產生好感時，就會想盡各種辦法約對方出去，然而比起扭扭捏捏，在心中上演無數小劇場，不如直接一點比較好。今天就從《社內相親》中，最霸氣的姜泰武社長（安孝燮 飾）身上，學習4項成功率百分百的邀約技巧，打造一場完美約會，進攻她的心！

1.直接問就贏了

約女生出門最忌諱拐彎抹角，想要對方特別為你空下時間，就要學習姜泰武的硬派作風，單刀直入的問「這週末一起出去吧！」如此一來，也能從對方的反應看出她對你到底有沒有興趣。

▲安孝燮《社內相親》4項邀約技巧學起來。（圖／翻攝IG@sbsdrama.official）

▲想約女生就別拐彎抹角，直接問就對了。（圖／翻攝自IG@sbsdrama.official，下同）

2. 討論正事可以是藉口

當姜泰武提出「那下班後見吧，我正在祕密籌備一項新產品專案」，就知道他想藉由討論公事，製造兩人的相處機會。雖然只要聽到公事、報告、課業等問題，就容易讓人提不起勁，但比起直接開口邀約下班後一起晚餐，討論正事的確比較不容易被打槍。

3. 看電影不見得是好選擇

看電影可以打發掉不少時間，也省得彼此尷尬，因此吃飯、看電影也被評選為第一次約會的行程首選。然而姜泰武的電影約會經驗，並不是那麼美好，為了避免讓申夏莉的部門主管發現兩人一起去看電影，只能默默逃出影廳，並且電影結束後也無法如願與她續攤。

▲安孝燮《社內相親》4項邀約技巧學起來。（圖／翻攝IG@sbsdrama.official）

▲申夏莉在影廳巧遇同事。

除了姜泰武的特殊經歷之外，看電影確實不是首次約會的明智選擇，欣賞電影的當下可以避免尷尬，卻少了互相交談，認識彼此的機會。最慘的是，電影結束後如果沒有好的續攤備案，兩人難得的約會就直接宣告結束。

4. 從她的興趣下手

電影院約會最終以尷尬收場，因此姜泰武改變了作戰計畫，打算從申夏莉的興趣下手，並打造一套專屬夏莉的美食之旅。如果你對直接開口詢問沒什麼把握，不妨學習姜泰武從社群軟體和聊天過程中，發掘對方的興趣，保證能直接進攻她的心房！

▲安孝燮《社內相親》4項邀約技巧學起來。（圖／翻攝IG@sbsdrama.official）

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關鍵字：

社內相親, 安孝燮, 姜泰武, 約會, 約會行程, 男女關係, 撩女

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