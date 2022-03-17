Lady Gaga穿「台灣之光」黑裙走紅毯！　超淡妝網險些認不出

▲Lady Gaga 。（圖／AP）

記者鮑璿安／台北報導

紐約影評人協會（The New York Film Critics Circle）頒獎典禮因疫情影響從1月推遲到3月16日舉行，女神卡卡Lady Gaga憑藉《Gucci：豪門謀殺案》（House of Gucci）成為影后，她以一身台灣之光Jason Wu 秋冬簡潔黑色裙裝出席紅毯，搭配上素雅淡妝，罕見打出安全牌造型讓網友非常不習慣。

▲Lady Gaga 選擇時尚圈「台灣之光」的吳季剛Jason Wu 2022秋冬壓軸禮服出席 。（圖／AP）

Lady Gaga向來在紅毯上都能出奇制勝，這次現身紅毯卻罕見以樸素造型見人，她選擇時尚圈「台灣之光」的吳季剛Jason Wu 2022秋冬壓軸禮服出席，簡潔素雅的A字裙身輪廓中，出現了自然的水波紋理，在行走之餘產生不同視覺變化，加上層層堆疊的裙襬偷偷為Lady Gaga打造天后氣勢。

Lady Gaga更罕見以極淡妝搭配婉約的盤髮造型，有種簡單高雅的氣息，憑藉Tiffany & Co. 珠寶在簡單的黑裙中閃耀出璀璨光澤，雖然很低調但不失女神風采，引發網友驚呼：「這不是Lady Gaga」、「這一身很美」、「原來淡妝也很美啊」。

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