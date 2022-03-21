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角落小夥伴相機下殺36折　內建超可愛圖框連大人都想要

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文／C編

角落生物非常可愛療癒，深受大人小孩的喜愛，「Her森森」推出「角落小夥伴童趣數位相機附32GB記憶卡」，原價3980元、特價1450元，超可愛的包裝讓人忍不住想要買來收藏，還可以培養孩子的興趣，一舉數得。

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▲角落生物,角落小夥伴,相機,Her森森,。（圖／品牌提供）

▲角落小夥伴童趣數位相機附32GB記憶卡，原價3980元、特價1450元，點我搶購

角落小夥伴童趣數位相機為日本正版授權，內建20組授權角落小夥伴超療癒圖框，可以創作出具有設計感的照片風格，還可以培養孩子的美感，照出美麗的照片跟紀錄日常生活，留念永恆的回憶。

不僅僅有療癒的圖框，這台相機搭載前後2000萬畫素雙鏡頭，同時具有多樣功能，包括拍照、錄影、連拍、定時、多種濾鏡等等，雖然是設計給孩童使用，但所有的相機功能幾乎都擁有，可以訓練孩子用不同的功能紀錄生活。

這款數位相機的尺寸長8.5公分、寬5.7公分、高4.7公分，小巧的設計、圓弧機身可以輕鬆上手，重量0.08公斤，也不會太重，很適合孩子使用，可以採用USB充電，連續拍照1,500張或是連續錄影60分鐘，還支持手機OTG傳輸照片功能。

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▲角落生物,角落小夥伴,相機,Her森森,。（圖／品牌提供）

▲角落小夥伴童趣數位相機附32GB記憶卡，原價3980元、特價1450元，點我搶購

「Her森森」推出「角落小夥伴童趣數位相機附32GB記憶卡」，原價3980元、特價1450元，下殺3.6折，超可愛的森林系角落生物公仔印在上面，絕對讓人想要收藏，拿出去拍照臉上都有光，絕對要手刀搶。

關鍵字：

角落生物, 角落小夥伴, 相機, Her森森

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