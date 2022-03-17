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風・Luxury／「時尚老佛爺」AP錶拍場現蹤　黑化版本300萬起標

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▲▼ AP 。（圖／公關照）

▲富藝斯將拍賣AP史上生產第二只Royal Oak皇家橡樹型號5402ST A2腕錶，估價約6,020,000元起。（圖／富藝斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今年是AP（Audemars Piguet，愛彼錶）明星錶款Royal Oak皇家橡樹系列50周年，國際拍賣行富藝斯（Phillips）將於5月6日於日內瓦舉行「The Royal Oak 50th」主題拍賣，首波曝光的亮點拍品包括史上第二款生產的Royal Oak、首款具陀飛輪功能的Royal Oak，以及傳奇設計師、「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）曾佩戴過的PVD塗層黑化版本。

▲▼ AP 。（圖／公關照）

▲型號25831ST精鋼腕錶是AP皇家橡樹系列第一款具陀飛輪功能錶款，估價約3,600,000元起。

AP Royal Oak皇家橡樹系列自1972年問世以來，以獨特的八角造型設計坐穩運動鋼錶不敗經典大位，至今仍受全球收藏家追捧。此次富藝斯舉辦的主題拍賣，呈獻88只歷來深具代表性的作品，焦點是1972年瑞士巴塞爾錶展亮相的編號A2腕錶，是AP生產的第二只皇家橡樹腕錶，附有完整的配件且從未佩戴過，因此品項極佳，估價約6,020,000元起；而1997年品牌首度推出皇家橡樹陀飛輪錶，當年限量25只，這回上拍為編號1號錶款，深受矚目。

▲▼ 卡爾拉格斐 。（圖／達志影像）

▲「時尚老佛爺」卡爾拉格斐的品味備受推崇。（圖／達志影像）

▲▼ AP 。（圖／公關照）

▲富藝斯呈獻卡爾拉格斐的AP型號5402ST黑色PVD塗層皇家橡樹「A系列」腕錶，估價約3,000,000元起。

另一話題之作為「時尚老佛爺」卡爾拉格斐曾佩戴過的型號5402ST黑色PVD塗層皇家橡樹「A系列」，他生前常被拍到不同尺寸的皇家橡樹PVD塗層黑化版本，也大方將錶款贈予友人或工作人員，現身富藝斯拍賣的錶款是他於1974年義大利時購入，其後於1995年由現有的主人收藏至今逾20年。

▲▼ AP 。（圖／公關照）

▲蘇富比去年底拍賣卡爾拉格斐的香奈兒鱷魚皮包，拍出約29,560,000元台幣高價。（圖／蘇富比提供）

卡爾拉格斐2019年過世後留下的個人用品、衣物、豪宅內的家具，自去年底起陸續由蘇富比（Sotheby’s）進行拍賣，最受人矚目是他自2010年起日常使用的黑色香奈兒（CHANEL）鱷魚皮手提包，上面還掛著他的識別證，拍出了94,500歐元（約29,560,000元台幣）的高價。

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關鍵字：

風Luxury, AP, Audemars Piguet, 愛彼, 皇家橡樹, 卡爾拉格斐, 時尚老佛爺, 香奈兒

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