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40歲宋智孝新造型一甩嬸味！　條紋穿搭Ｘ負評短髮反而超逆齡

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記者王則絲／台北報導

韓女星宋智孝於去年無預警剪去一頭招牌長髮，當時引來不少粉絲的失望負評，認為短頭髮讓她顯老且「飄嬸味」，但宋智孝剪完後其實適應得很好，自己也很開心，並到現在都維持著小男生短髮，近日她Po出的穿搭照中，身穿條紋套裝，搭上率性短髮反而是俏麗十足，逆齡造型一甩嬸味，成功扳回一城。

▲宋智孝穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲宋智孝穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲宋智孝最新「條紋穿搭」。（圖／翻攝自IG@my_songjihyo）

宋智孝今年其實已經40歲了，但是不論是臉蛋肌膚、還是身材都維持姣好狀態，不過在去年無預警剪了激短髮後，罕見是傳出了「顯老」、「長髮更好看」⋯⋯等負面的評論。但不管別人怎麼想的，宋智孝自己對短髮很是滿意，在近日的穿搭造型中更是成功一甩嬸味，頂著短髮俏麗出鏡。

▲宋智孝穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲宋智孝不是第一次運用條紋單品穿搭。（圖／翻攝自IG@my_songjihyo）

宋智孝身穿JOY GRYSON的大翻領條紋套裝，針織裙下以及膝長靴收尾，這時短髮反而成了逆齡關鍵，讓整體造型顯得活潑俏皮，營造輕鬆休閒的感受，且宋智孝已不是第一次運用條紋衫穿搭，日前她也穿上了大翻領的條紋針織衫，搭配駝色長大衣，展現歐膩的氣質風範，粉絲們不再毒舌，反而是大讚：「這個造型越來越適合」、「可鹽可甜」、「像是可愛的小斑馬」、「好年輕好可愛！」

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關鍵字：

宋智孝, 短髮, 逆齡, 條紋, 穿搭

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