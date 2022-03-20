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牙套人、拔完智齒不用含淚餓肚子！5款超商美食輕鬆吃飽太滿足

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實習記者施至真／綜合報導

因為戴牙套、拔智齒而感到牙齒無力，讓吃貨朋友好困擾，今天就蒐集了5款網友推薦的「便利商店美食」，讓你不用再含淚餓肚子，輕鬆解決外食族用餐難題，各位正在遭受牙齒困擾的朋友們，趕緊把這些「過來人」的菜單收藏起來吧。

1.荷卡廚坊 義大利濃湯麵

荷卡廚坊選用螺旋麵與濃湯粉，製成口味香濃的沖泡式義大利湯麵，與傳統泡麵相比，低卡又無負擔，網友還提到「泡5分鐘左右麵體會更軟，用舌頭就能弄碎」，除了當成牙齒無力時的必吃美食，更是不少人的宵夜口袋名單！

▲牙齒矯正、拔智齒不怕餓肚子。（圖／翻攝全家）

▲義大利濃湯麵。（圖／翻攝FB@Chef HöKA 荷卡廚坊）

2.全家蒸蛋湯

彈嫩的蒸蛋美食，絕對最能安慰牙齒無力的你。在清淡的湯中，加入一大塊含有肉絲的蒸蛋，就算牙齒再無力都能一口吞下，絕對能滿足你不能大口吃肉的味蕾。另外，若是想順便填飽肚子，可以在湯中加入白飯，打造一碗簡易的湯泡飯。

▲牙齒矯正、拔智齒不怕餓肚子。（圖／翻攝全家）

▲蒸蛋湯。（圖／翻攝全家官網）

3.馬鈴薯沙拉

想吃馬鈴薯卻咬不動薯條也沒關係，就用沙拉代替一下吧。在濕軟的馬鈴薯泥中加入玉米、毛豆、紅蘿蔔和通心粉，來增加口感，即使只有小小一盒，吃完也不會感到空虛。

4.布丁

布丁與蒸蛋有異曲同工之妙，都屬於軟嫩不用咬的食物，雖然沒什麼口感，卻能滿足想吃甜點的慾望，不少戴牙套的網友表示：「布丁是牙套人的救贖」。

▲牙齒矯正、拔智齒不怕餓肚子。（圖／翻攝全家）

▲飯後來一個布丁，讓心情瞬間變美麗。（圖／翻攝家樂福官網）

5.烤地瓜

便利商店香氣十足的烤地瓜，是不是光用聞的就讓你口水直流了呢？地瓜富含膳食纖維，能增加飽足感，加上鬆軟的口感，讓不少牙齒無力的朋友大讚「吃一條就滿足，還能順便減肥」，讓人愛不釋手。

▲牙齒矯正、拔智齒不怕餓肚子。（圖／翻攝全家）

▲買不到烤地瓜，冰心地瓜也不錯。（圖／翻攝全家APP）

除了5款便利商店就能買到的美食，網友們還大力推薦幾款美食，包含豆花、蘿蔔糕、大腸麵線、蛋塔等等，不論在家動手做，或是買來吃都方便，包準你吃完後，既滿足又不會牙齒痛。

▲牙齒矯正、拔智齒不怕餓肚子。（圖／實習記者施至真攝）

▲蛋塔和豆花也是牙套人的解饞好朋友。（圖／實習記者施至真攝）

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關鍵字：

牙齒矯正, 拔智齒, 牙痛, 食物, 美食, 便利商店美食

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