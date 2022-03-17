林志穎老婆逆天長腿超迷人　完美體態每天必做這5招

▲陳若儀到海邊散心，手拎34,000元桃紅色PRADA Re-Edition 2000毛圈紗手提包、29,000元毛圈紗涼鞋。（圖／翻攝kellymermaidchen IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

林志穎的老婆陳若儀經常在IG、小紅書分享保養心得，名模出身的她時尚品味也深受網友肯定，她趁著近幾日天氣晴朗，到海邊散心，身穿白色短T恤微露纖腰，搭配牛仔短裙，一雙逆天長腿讓網友狂讚美，全靠每日必做5招維持體態；而看似簡單的裝扮其實配件一點也不簡單，頭戴法國時尚品牌CELINE棒球帽、手拎桃紅PRADA包、腳穿同系列涼鞋，3件單品總價逾10萬元。

▲陳若儀戴17,500元CELINE棒球帽，一轉身長腿超吸睛。





▲陳若儀分享保養祕訣，天天多喝水並自備水壺出門。

白T恤搭丹寧褲或短裙，是經典不敗的休閒穿搭，陳若儀靠精品配件增添亮點，包括深受名人追捧的CELINE要價17,500元的Triomphe棒球帽，以及PRADA Re-Edition 2000毛圈紗手提包與毛圈紗涼鞋，後兩者為亮眼的桃紅色，加上蓬鬆感的材質，流露可愛俏皮的味道。

▲陳若儀攝取大量的水果與優格。





▲保養不藏私，陳若儀分享愛用的護膚品。



不僅時尚行頭吸睛，身為3寶媽的陳若儀修長美腿更引起討論，她不藏私分享維持完美狀態的每日例行5招，首先從多喝水開啟新的一天，隨身必備水壺；緊接著認真護膚、多攝取水果與優格，並且一定抽空運動，她特別推薦靠牆練習可以改善體態，而第5招則是抬腿，同時間可以做冥想或看書，達到放鬆的效果。

▲陳若儀每天抽出5分鐘做靠牆練習，改善體態。





▲陳若儀每天抬腳10分鐘做冥想。

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