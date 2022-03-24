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皺紋沒爬上臉，頸紋卻露餡？4項習慣快做起迎接超美天鵝頸

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實習記者施至真／綜合報導

勤奮保養是女生絕對不會忘記的功課，縱使臉部肌膚Q彈滑嫩，但若是疏於照顧頸部肌膚，就會被可怕的頸紋偷偷透露了年齡。而頸紋之所以生成，與日常生活習慣有很大的關係，因此想要撩起頭髮就能露出誘人天鵝頸，以下4點就從今天做起！

▲4項習慣快做起，迎接超美天鵝頸。（圖／翻攝IG@rainie77）

▲4項習慣迎接超美天鵝頸。（圖／翻攝免費圖庫unsplash）

＃保養要做好

女星楊丞琳保持凍齡童顏的祕訣，就是做好頸部保養，她認為臉部保養不可少，但也不能夠忽視脖子的保養，因此每日護膚時，她會將使用在臉部的保養品，由上而下帶到頸部，使肌膚更透亮。

▲4項習慣快做起，迎接超美天鵝頸。（圖／翻攝IG@rainie77）

▲楊丞琳凍齡祕密是勤奮保養。（圖／翻攝IG@rainie77）

＃按摩頸部

在塗抹頸部保養品時可以搭配按摩淋巴結，來促進新陳代謝，或是針對頸紋較多的地方，用指腹按壓，同時達到預防和消除頸紋的效果，另外，按摩時也可搭配美容油產品，減少對頸部肌膚的拉扯。

＃每日簡單拉筋

現代人總是習慣低頭滑手機，頭部一直往下會造成頸部很大的負擔，也容易生成顯老的頸紋，除了利用大拇指抬起下巴，幫助脖子簡單拉筋，還能緩解脖子僵硬痠痛的問題。

▲4項習慣快做起，迎接超美天鵝頸。（圖／翻攝IG@rainie77）

▲養出天鵝頸秘訣是每天拉筋。（圖／翻攝小紅書@HBN）

另外，網紅李柔也會利用背部拉伸、肌肉放鬆等簡易方式，練出漂亮的天鵝頸，不過將手機和電腦墊高，並避免長時間低頭工作，才是最有效的解決辦法。

＃枕頭高度不對要更換

改善頸紋除了勤奮保養之外，日常生活細節也不可忽視！像是睡姿不良、枕頭高度都是造成可怕頸紋的兇手，因此如果覺得枕頭高度不對，就要趕緊更換，如果習慣側睡，盡可能改以平躺姿勢為主，才不會增加頸部負擔。

▲4項習慣快做起，迎接超美天鵝頸。（圖／翻攝IG@rainie77）

▲生活細節不可忽視，才能避免生成頸紋。（圖／翻攝免費圖庫unsplash）

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關鍵字：

頸紋, 皺紋, 脖子, 天鵝頸

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