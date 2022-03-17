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PRADA三角LOGO「自組皮帶」開箱　雙面腰帶＋超多顏色扣飾隨意混搭

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記者王則絲／台北報導

簡約低調的穿搭之下，藉由一個LOGO皮帶的點綴，將能成為提升高級感的亮點，一款經典的LOGO配件，亦是入手精品很好的投資選擇。像是近年來PRADA的「三角LOGO」簡直紅翻了，今年春夏就推出一款「自組訂製皮帶」，皮帶與扣飾皆有多種顏色，能隨意混搭、打造出眾多組合樣貌，今天就讓《ET FASHION》來帶大家開箱近賞。

▲PRADA自組皮帶。（圖／品牌提供）

▲PRADA自組皮帶系列。（圖／記者王則絲攝）

▲PRADA推出「訂製腰帶」服務。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

雖然PRADA一直以來都有提供LOGO皮帶，但今年春夏推出的訂製服務還是頭一遭，「自組皮帶」的腰帶部分採用品牌經典的Saffiano皮革製作，共有8種顏色選擇，且每一款背面皆搭以黑色皮革、雙面可用，另外也有亮面皮革或珍稀皮革材質的腰帶可選擇。

▲PRADA自組皮帶系列。（圖／記者王則絲攝）

▲PRADA自組皮帶系列。（圖／記者王則絲攝）

▲共有8種腰帶顏色、珍稀皮革材質，以及7種顏色的三角LOGO，和3種形狀樣式的金屬腰扣。（圖／記者王則絲攝）

而皮帶扣飾部分則有7種顏色的三角LOGO以及3種形狀樣式的金屬腰扣，想要如何進行獨特的色彩搭配都不受拘束，且只要其中包含一組皮帶與扣飾，想要多購入多少個扣飾或腰帶都可以，讓搭配組合變得更多樣化。組裝、拆卸方式十分簡單好上手，只要將腰帶穿入扣飾背面的扣環，並在適合的位置以釘叩固定，隨時想換造型都毫不費力。

▲PRADA自組皮帶系列。（圖／記者王則絲攝）

▲PRADA自組皮帶系列。（圖／記者王則絲攝）

▲腰帶＋扣飾裝起來後的實體樣貌。（圖／記者王則絲攝）

▲PRADA自組皮帶。（圖／品牌提供）

▲PRADA自組皮帶。（圖／品牌提供）

▲PRADA三角LOGO搪瓷金屬腰帶扣NT＄11,000、橢圓形金屬腰帶扣NT＄9,600。（圖／品牌提供）

客製化訂製服務在精品品牌間並不少見，近期吸睛的訂製活動，還可以看到日前於竹北遠東百貨開設的Polo Ralph Lauren，為全台第一家客製服務概念店，提供包括Pony Logo、Polo熊、字母、數字、小狗等34種刺繡圖案、15種英文字體選擇，運用超過150種色線細緻車縫，並有多達60種Polo標誌性圖案可選擇，皆可自由印製於服裝與配件上。

▲▼POLO 。（圖／品牌提供）

▲Polo Ralph Lauren竹北遠東百貨引進全台首間CYO客製服務概念店 。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

PRADA, 三角LOGO, 皮帶, 自組皮帶, 訂製皮帶, 腰帶, 開箱

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