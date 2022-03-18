還講求精緻就落伍！日本現在最流行「缺妝感妝容」有點模糊、不整齊是關鍵

記者李薇／台北報導

過去認為的妝容，一定是要非常完整、精緻才叫好看，但最近日本開始流行一種妝容風格，叫做「缺妝感妝容」，不講求精緻完美，倒像是妝容的斷捨離，不要太整齊、模糊界線、自然的大地色系、講求部分真實的樣貌，成為很流行的一件事。

「缺妝感妝容」比較具有代表性的風格，就像是眼線只畫後半段、棕色取代黑色眼線、重點的輕打亮等等，相較於全臉的精緻妝容，更省時、簡約就可以打造出妝容，同時在單品的選用上，也更精準的要求到位，因為已經畫得很少了，若還暈妝、脫線那不就比沒畫還慘？以下就盤點多款厲害的單品，值得女孩們去擁有。

＃CAROME 絕對顯色眼影蜜，4.7ml、售價680元

由日義巴西三國混血潮模福住明美創立的品牌CAROME，擁有「斷貨系美妝」之稱，在最近推出全新的絕對顯色眼影蜜，不只顏色百搭、亮片細緻，更厲害的是超好推抹，用手就可以輕鬆上妝，乾掉之後，更是手搓不掉色、水沖也沒問題，超強，很適合夏天去玩水使用。

＃倩碧 極限Pro眼線液，售價760元

倩碧全新推出的極限Pro眼線液，有黑色跟棕色兩款色選可以挑，極細的筆頭可以打造出細緻的眼妝效果，重點是24H持久原色，不用擔心一整天在外眼線消失、脫妝等問題，非常適合容易出油的人使用，打造炯炯有神的雙眼。

＃心機彩粧 Ｘ vacanza 熱戀甜美心機禮盒，售價1250元

向來以細緻的粉質、百搭色選的心機彩粧，在日前推出熱戀巧克力拼色眼影，3款可甜可鹹的大地色眼妝盤，輕輕鬆鬆就可以創造出令人心動的眼妝效果，這次再與Vacanza合作，獨家設計甜美春花手鍊，戴在手上更增添精緻巧思。

＃I'M MEME 星鑽光寶石眼影，40g、售價350元

最會調色的韓系品牌I'M MEME在日前推出全新星鑽光寶石眼影，兩色搭配的色選，超簡單就可以完成整個眼妝，還是現在韓流最時髦鑽石般的淚眼效果，每一個眨眼間都充滿曖昧態度，絕對是每個女孩都必須擁有的單品。

＃A.M Fairyland 迷光掠影眼彩盒，5.2g、售價1180元

由台灣彩妝師Alice創立的MIT品牌A.M Fairyland，在日前發表全新四色迷光掠影眼彩盒，超百搭的大地色選，隨意2色、3色就可以畫出混血名模的眼妝，超適合台灣女孩的精選色調，不管是健康膚色還是白皙膚況，都能夠輕鬆駕馭。