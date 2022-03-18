▲▼東森自然美「極光水音波專案」　快速打造零死角水光完美肌

▲東森自然美新推出「極光水音波專案」，快速打造純淨零死角水光完美肌。

圖、文／東森自然美提供

用最少的時間，做最有效的保養！韓國盛行的水光肌帶動台灣女性保養喜好，東森自然美2022年升級推出「極光水音波專案」，使用高科技水光儀器，利用每秒220公尺的高速，打通肌膚吸收開關，加上獨家研發多年藥理研究結合多種胜肽與維生素，迅速且密集地注入肌膚所需養分，達到淨亮細緻加乘作用，再提供充分潤澤呵護，使肌膚重現光采。「極光水音波專案」自推出以來廣受名人圈喜愛，包含藝人賈永婕、吳淡如、知名網球國手詹詠然、詹皓晴姊妹等，都是課程的愛用者。今年初首波開賣好評不斷，「極光水音波專案」將於3/18(五)22：40在東森購物47台二度超優惠開賣，搶購囤貨趁這波，為迎接春夏做準備，開啟肌膚亮白保養之旅。

高科技水光儀器淨化肌底 開啟肌膚吸收之鑰

不同於坊間，大部分的課程幾乎訴求運用雙手按摩，難以使肌膚達到深層吸收。東森自然美引進了高科技水光儀器，利用每秒220公尺的高速，輕撫肌膚，再將產品霧化，把小分子的亮白精華精準注入，就像在肌膚底層內建水庫，由裡到外的真正水潤透白，明顯感受到肌膚的改變，快速營造水光美肌。

東森自然美全新升級SPA美容中心，「極光水音波專案」開啟肌膚純淨亮白之旅，課程前透過專業肌膚檢測掌握膚況，搭配專業美容師頂級日法式服務，體驗五星級尊榮奢華感SPA課程。想達到肌膚緊實透亮，疏通阻塞肌膚使吸收管道暢通，肌膚保養才有感！「極光水音波專案」運用高科技水光儀器，以每秒220公尺高速航太噴射技術，非侵入式科技滲透肌膚，第一步高速氣壓按摩舒緩淋巴，打開肌膚間隙，清除表面髒汙，第二步深層排出，淨化肌底髒汙，打通肌膚任督二脈，第三步活化更新，霧化煥膚精華密集注入肌膚底層，賦活肌底充分潤澤呵護，快速淨白淡黑，淨亮細緻，澎潤Q彈，輕鬆打造零死角超緊實肌膚，綻放淨透無瑕光感。

▲「極光水音波專案」，透過專業肌膚檢測，客製化專屬高科技SPA保養。

東森自然美以照顧女性從頭到腳、從裡到外的美麗為出發點，致力打造出最符合台灣女性需求的全方位美學，更不斷尋求高科技技術引進各種頂級創新科技，依照不同膚質需求，推出客製化專屬科技SPA保養。「極光水音波專案」將在3/18(五)22：40於東森購物47台二度開賣，本檔兩堂極光水音波課程，其中一堂開放體驗，如開放體驗不滿意可全額退費，凡下單訂購立即享有開卡雙重好禮，好禮一：再加贈一市價$1,000的芳香放鬆紓壓背部護理課程，以及好禮二：市價$5,000元的 NB-1抗皺緊膚霜(20g)乙瓶。原總價$20,200(含開卡禮)，本次獨家開賣推出前所未有的超級美麗價只要$4,980，同時限本檔節目回饋50%東森幣2,490枚，打語音再送東森幣200枚，超值優惠趕快鎖定東森購物，手刀搶起來。



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