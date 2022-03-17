春季粉紅錶出列　DW連包裝都甜美

▲DW推出春季限定Mother of Pearl系列粉色錶。（圖／DW提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

時序入春，時尚腕錶也隨著時節換季，源自北歐腕錶配飾品牌Daniel Wellington（簡稱DW），推出春季限定的Mother of Pearl系列，優雅的Quadro方形錶與經典的Petite腕錶的面盤全換上閃耀迷人光澤的粉色珍珠母貝，搭配同樣粉色調的織紋或粉色鱷魚壓紋皮革錶帶，抑或全新設計的麥穗式金屬編織錶帶，甜美與摩登風格設計任選。

▲DW推出春季限定Mother of Pearl系列，Quadro方錶和Petite腕錶換上貝殼粉色新裝。（圖／DW提供，以下同）

▲DW Mother of Pearl系列Quadro 20x26mm粉色鱷魚壓紋皮革錶帶款，6,490元。



DW自去年推出Quadro方形錶，俐落的外型迅速躍升為明星錶款，今年春天Mother of Pearl系列以浪漫粉色面盤、尺寸26 x 26mm的尺寸亮相，搭配粉色織紋、鱷魚壓紋皮革錶帶、米蘭帶或新型麥穗金屬編織錶帶，可另購當中的錶帶自行替換，輕鬆為錶款轉換風格；同系列的Petite圓形錶亦然，唯尺寸有28mm和32mm兩種選擇，均配有春季粉色櫻花限定包裝，洋溢春天氣息。

▲DW Mother of Pearl系列Petite 32mm腕錶粉色織紋款，5,490元。

流行腳步迅速的Swatch，近期最熱賣的粉色錶為錶徑47mm的C-Pink腕錶，錶殼以品牌獨創的BIOCERAMIC生物陶瓷製作，絲滑觸感讓佩戴舒適度升級，整只錶從面盤到錶帶均為甜美粉色，但大錶徑讓整只錶更有個性，展現衝突美感。

▲Swatch獨家創新材質BIOCERAMIC生物陶瓷製作的粉色C-Pink錶，4,100元。（圖／Swatch提供）

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