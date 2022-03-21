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包．開箱／BALENCIAGA爆款大混血！機車包最萌進化「買一送二」

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▲巴黎世家「NEO CAGOLE」集結超燒元素 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／專題報導

提及巴黎世家（BALENCIAGA）近年來的新包熱銷名單，少不了以機車包為靈感發想的新Neo Classic以及Le Cagole，若是想要一次擁有2顆，現在有了最新選擇。品牌迎來最新的「NEO CAGOLE」肩背包，以機車包搶眼的鉚釘與打结皮革拉片元素，搭配上Le Cagole的愛心掛鏡，簡直是最燒混血，跟著《ET FASHION》包開箱一起來看仔細！

▲▼巴黎世家 。（圖／翻攝自官網、品牌提供）

▲機車包誕生20年之際又推出全新的 Neo Classic 。（圖／翻攝自官網、品牌提供）

身為巴黎世家粉絲應該都很熟悉機車包， 2000年由前任創意總監Nicolas Ghesquière推出，搶眼的輪廓在當時瞬間爆紅，而這街頭感也成為品牌特色，在機車包誕生20年之際又推出全新的 Neo Classic，保留經典元素、加入更多尺寸材質變化，讓機車包持續發燒。

▲▼巴黎世家 。（圖／翻攝自官網、品牌提供）

▲「Le Cagole」在去年（2021年）夏季首次發表 。（圖／翻攝自官網、品牌提供）

接著介紹的「Le Cagole」，則是在去年（2021年）夏季首次發表，同樣以機車包為靈感，延用了經典的扁平鉚釘、搭扣以及打結皮革拉鍊標誌性特點，最後加入垂墜愛心掛鏡以及小收納袋，簡直是買包送配件一樣，非常有實用價值，推出後也成為品牌熱門包款之一。

▲▼巴黎世家 。（圖／翻攝自官網、品牌提供）

▲巴黎世家 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲NEO CAGOLE是Neo Classic與 Le Cagole混合體，機車包發燒元素全都有。（圖／翻攝自官網、品牌提供）

而最新的「NEO CAGOLE」，光看名字就能知道是以上兩款的共同體，機車包身梯形本體，遇上了可拆卸的掛鏡、收納袋墜飾，以及打孔狀粗肩帶，無論是手提或是上身都非常好駕馭，除了基本的黑白配色，也提供粉色系，給懂得穿搭的「cagole」時尚達人。若是偏好小包款，這次也有LE CAGOLE MINI PURSE，以輕鬆好上手的錬帶取代粗肩帶，呈現起來造型感更為簡便，能夠容納基本外出所需的小物，也是很好入手的單品之一。

▲▼巴黎世家 。（圖／翻攝自官網、品牌提供）

▲LE CAGOLE MINI PURSE 。（圖／翻攝自官網、品牌提供）

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關鍵字：

包開箱, 巴黎世家, NEO CAGOLE

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