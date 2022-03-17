敏感肌照樣亮到開外掛！竟然500元就可以搞定

記者李薇／台北報導

在「後疫情時代」，口罩似乎已經成為生活必需品，整天肌膚悶住、無法大口呼吸成為常態，當然也很容易出現敏感狀況，加上肌膚本來就缺乏水分的滋養，更容易出現泛紅、乾癢或是長痘痘的狀態，更需要好好呵護。以下就盤點多款適合敏感肌，無香料、成分單純的保養品，塗抹不但不會造成肌膚負擔，還可以給予適當的保濕滋潤，絕對是現在必備。

＃資生堂 d敏系列 滋潤益生化妝水，125ml、售價1150元

「d敏男友」范少勳最愛的滋潤益生化妝水，他都會搭配化妝棉濕敷，不僅為肌膚保濕滋潤，同時也讓隔天更好上妝。專為缺水的敏感肌膚設計的滋潤益生化妝水，內含超級玻尿酸、艾草萃取，一抹就可以為肌膚注入滿滿水分。

＃DermaAngel護妍天使 益菌生保濕舒緩水凝露，50ml、售價520元

很多人對護妍天使的第一印象，就是傳說中超級好用的痘痘貼，這次品牌針對敏感肌膚，推出全新益菌生保濕系列，其中水凝露質地一抹就超水潤，同時不含酒精、香料、色素等成分，適合學生、小資族，用超實惠的價格，就可以買到對肌膚健康很好的單品。

＃鉑翡斯 摩洛哥堅果賦活金萃油，28ml、售價3,600元

ECOCERT認證100%天然有機、精萃自第一道冷壓，以皇室規格嚴萃之摩洛哥堅果油，為一款具有絕佳保濕、修護、緊緻等超強鎖水功效之頂級保養油，塗抹在肌膚可以修護保濕屏障，重現年輕健康緊緻的彈潤膚觸。

＃DR.WU 玻尿酸保濕精華化妝水，500ML、限定價1,580元

無酒精、香精的DR.WU 玻尿酸保濕精華化妝水，一直都是很多醫美控化妝台上不能缺少的單品，類精華的質地，可以帶給肌膚深層的保濕潤澤，打造出細緻、飽水的狀態，因為溫和補水，每次只要有特殺活動，絕對是搶購的焦點。

＃綠藤生機 極境雙藻復原精華，30ml、售價2,280元

獻給敏感肌的進階抗老精華，不止於舒緩保濕，敏感肌也能期待的細緻明亮，以源自極端環境的死海嗜鹽菌、布列塔尼珍珠藻、冰島雨生紅球藻等成分，去除非必要的刺激與成分，打造細緻滋潤膚況。