高圓圓中空裝洩驚人凍齡狀態　蠻腰曲線、逆天瘦腿全網狂讚

記者王則絲／台北報導

大陸女星高圓圓雖然近年作品較少，但是仍然沒有放飛自我，臉蛋狀態與身材都無可挑剔，近日她替代言品牌MICHAEL KORS拍攝全新春夏形象，穿上了短版上衣的中空造型，大秀蠻腰曲線，短裙與短褲下則是展露一雙逆天筆直的美腿，驚人凍齡狀態全網狂讚 。

▲高圓圓演繹MK HAMILTON LEGACY水桶包。（圖／品牌提供）



今年42歲的高圓圓保養得宜，狀態絲毫沒有下滑，擁有姣好外型的她，身上擒有不少代言工作，擔任MICHAEL KORS的全球代言人正是超狂的身份之一。

這次替MK拍攝的春夏形象中，高圓圓負責演繹眾多新款手袋，她先是以削肩短版背心搭配小短褲，手則拎著HAMILTON水桶「香檳包」，由率性簡潔的包型搭上化身為復古金屬鎖頭的標誌性圓形Charm Logo ，實用又俏皮，讓高圓圓整個人青春氣息迸發，造型效果超逆齡。

▲高圓圓中空裝、秀美腿出鏡MK春夏形象。（圖／翻攝自微博）



接著高圓圓亦換上純白套裝來到海邊取景，包括典雅的深V白洋裝，以及兩截式蕾絲裙裝，再次以中空穿搭辣秀纖細美腰，短裙下一雙白皙美腿也是性感焦點，畫報釋出粉絲們都為她的凍齡美貌驚艷：「小蠻腰太絕了」、「又純又欲」、「女神氣質真的太好了」、「姐姐身材超級好！」

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