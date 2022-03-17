睡眠不足竟有關！營養師揭便秘常見的「5個原因」

▲睡眠不足也會影響排便。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

排便不順，人生絕對是黑白的，許多人都飽受便祕之苦，但為什麼會便秘，而便祕的定義又是什麼？營養師余朱青抽絲剝繭教你找出便祕原因，並教你這樣吃對身體最好。

日常生活中我們很常聽到「便秘」，但是便祕的定義是什麼呢？營養師余朱青指出，一般便祕指的是每週排便少於三次、需要很用力才能排便、糞便很小都屬於便祕範圍。

營養師提到常見造成便秘的原因，可以歸納成5大類，一起來看看你是否也中了呢？

#生活作息

現代人生活忙碌，過低的運動、活動量，都會導致便祕的狀況發生。

#長期外食

現代人三餐外食，長期高油高鹽，不僅纖維攝取太少，再加上常常一杯手搖飲，水份攝取不足，都會加重便秘的狀況。

#油脂攝取太少

許多人為了減肥，都會選擇水煮料理，或是過度節食，但大家知道嗎？油脂是促進排便很重要的一個催化物，當油脂攝取的太少，也會嚴重影排便的狀況。

#睡眠不足

除了飲食和作息外，長期睡眠不足或是睡眠品質不佳，也會連帶影響腸道的蠕動，長久下來不僅會導致便秘，甚至有些人會出現腹瀉的症狀。

# 藥物影響

會造成便秘的藥物其實並不少，營養師整理出幾個生活中常見的藥物供大家參考：感冒藥、止咳藥中的可達因、降血壓藥物中的鈣離子阻斷劑，以及抗憂鬱藥物等，都可能讓腸道蠕動變慢、收縮力變弱，進而造成便秘的狀況。

最後她也提醒大家，千萬不要為了改善便祕的狀況，去買來路不明的減肥藥或瀉藥，這類的商品雖然能夠快速的刺激腸胃蠕動幫助排便，但若長期使用，會導致腸道神經敏感度降低，容易產生依賴性，導致不吃藥腸胃就不蠕動的狀況。最健康有效的方法，還是需要透過攝取纖維、水分，多運動以及改變生活作息，才能從根本改善。