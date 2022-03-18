GIVENCHY夫人50歲出道成超模　BALENCIAGA、Off-White搶合作

記者王蓁蓁 / 外電報導 圖 / 翻攝IG@suzi.de.g

在一般的認知裡，模特兒通常都是年紀輕輕就入行，而今年52歲、出生於香港的法國華裔Suzi de Givenchy卻在50歲之際，憑藉獨特的東方臉孔加上歷經歲月的迷人氣息，走上模特兒生涯首場Off-White 2020春夏大秀，而後陸續也走了多場時裝秀，甚至一舉成為BALENCIAGA御用模特兒，而看見她的姓氏「Givenchy」，更讓人忍不住猜測她的背景是否大有來頭。

為愛遠赴巴黎、嫁入奢侈品牌GIVENCHY家族

Suzi de Givenchy在一趟慶祝20歲生日的巴黎旅行中，偶遇一生摯愛Hubert de Givenchy，不要懷疑，他正是高級時裝品牌GIVENCHY一員，同時也是品牌創辦人紀梵希先生的親侄子，更與紀梵希先生同名，如同所有浪漫故事的展開，Suzi為愛移居巴黎，並與丈夫生下了3個孩子，不同於許多名媛高調奢華的生活，兩人過著樸實而溫馨的日子，直到Hubert de Givenchy於2016年病逝，Suzi依舊深愛著巴黎這個城市，她說：「從前是出於對一位男人的愛，現在是出於對歐洲生活方式的愛」。

50歲以模特兒之姿踏上Off-White伸展台

▲Suzi de Givenchy以Off-White 2020春夏大秀作為出道舞台。



在一場晚宴中，Suzi de Givenchy被知名模特經紀公司的星探相中，但已年過半百的她，一開始還以為對方只是在開玩笑，經過半年的深思熟慮，Suzi毅然決然地踏入這個陌生行業，很快她獨特的東方面孔、與成熟女性魅力備受時尚圈吸引，2019年9月，她以Off-White 2020春夏大秀作為出道舞台，與小了快30多歲的模特兒同台走秀，她高䠷、纖瘦而緊實的身材絲毫不遜色。

▲Suzi也相繼為BALENCAIGA、LEMAIRE、Mark Kenly Domino Tan等品牌走秀。

緊接著Suzi也相繼為BALENCIAGA、愛馬仕女裝總監Christophe Lemaire同名品牌LEMAIRE、丹麥品牌Mark Kenly Domino Tan走上伸展台，更一舉成為了BALENCIAGA御用廣告模特兒，BALENCIAGA創意總監Demna Gvasalia更大讚Suzi是他最喜愛的模特之一。

Suzi ：「生活可以在任何年齡和任何時間改變方向。」

▲今年52歲的Suzi非典型模特兒，憑藉獨特氣質成為精品寵兒。

直至今日Suzi de Givenchy也成為精品品牌寵兒，現身在各大時尚雜誌，在大眾審美中，今年52歲的她絕非典型模特兒，歲月早已在她臉上留著痕跡，有棱有角的臉型、皮膚也明顯不夠白嫩，但她充滿故事的獨特氣質完美演繹了BALENCAIGA的前衛與LEMAIRE的中性調，在遍佈年輕女孩的時尚圈掀起不被年齡、長相束縛的全新「美學」。

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