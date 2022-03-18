鳳小岳早知《華燈》兇手貼心提醒大家「這件事」　加碼曝感情1秘訣

記者王則絲／台北報導

藝人鳳小岳、曾之喬今（18日）現身台中中港新光三越COACH重新開幕活動，正逢《華燈初上》第三季上線之日，身為劇中演員， 鳳小岳得意的說道：「我早就知道兇手是誰啦」擔心大家熬夜追劇，他也貼心提醒：「記得多喝水喔」此外，專訪中鳳小岳也難得提及與老婆維持感情的秘訣，就是「小別勝新歡」。

▲鳳小岳、曾之喬現身台中新光三越COACH開幕活動。（圖／品牌提供）



鳳小岳今天穿著卡其風衣、老花丹寧褲，以帥氣工裝風格現身，曾之喬則是選穿COACH新一季的浮誇肩線千鳥格洋裝，手上拎的Cashin tote手袋飾有復古的口金蓋細節，像是「包上包Bag on Bag」的概念，特別俏皮搶眼，同款Cashin tote的暖黃色款式，則是鳳小岳今天挑到特別適合老婆的單品，「我很喜歡那個顏色，如果老婆逛街要幫她提的話，我也很甘願提。」

今天正好是《華燈初上》第三季正式上線的日子，劇中演員鳳小岳得意說道：「我早就知道啦，所以我跟大家的心情不一樣。至於結局滿不滿意難說喔，至少這件事情結束，大家可以move on。」正好接著是週末假期，讓劇迷們可以好好欣賞，不過鳳小岳擔心大家今天就熬夜追劇，也貼心提醒：「今天要熬夜看完也可以喔，記得要多喝水喔！」

▲鳳小岳分享維繫感情秘訣。（圖／記者王則絲攝）



比較少在鏡頭前大方提及感情事的鳳小岳，面對近期演藝圈喜事連連，於今日專訪特別分享了與老婆維繫感情的小秘訣，他提到：「因為我常常去拍戲，所以常常會不在家，我覺得『小別勝新歡』真的是我維持感情很需要的一件事情。」他認為感情中有個要點，就是雙方都需要空間、雙方都需要呼吸，「我覺得再甜蜜、再親密都還是需要喘口氣的時候。」

▲曾之喬於近日創立了個人服裝品牌。（圖／記者王則絲攝）



曾之喬最近亦有大事發生，日前她創立了個人的服裝品牌感性意識。粉絲們都知道，曾之喬在IG上發明了「穿搭是種自我介紹」的hashtag，她希望以此做延伸，鼓勵大家去更深入了解自己的狀態，「好好穿搭，是為了成為自己，以及分享每個階段獨一無二的自己。」

▲COACH於台中新光三越重新開幕，新門店裝潢有一大面LED動態牆。（圖／品牌提供）



COACH於台中新光三越重新開幕的新門店，佔地比之前更寬廣，且一進店內便會被大面積的LED動態牆給吸引目光，店內陳設COACH 2022春季系列，以首任設計總監Bonnie Cashin家裡的花園為靈感，因此可以看到繽紛色彩、小昆蟲、蝸牛等元素，尤其像是錯視畫、大衣等單品，只有在這邊最齊全。

▲COACH 2022春季新手袋。（圖／記者王則絲攝）



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