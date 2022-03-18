跟對上司讓你發達有望　可從4件小事看出端倪

▲職場上的學習，老闆是關鍵字。（圖／unsplash，以下同）



編輯／借借

職場是永遠學習不完的一堂課，無論是跟平輩的交往或是下屬、上司的交流都是深奧的體驗，其中最重要的莫過於「上司」，遇到好上司不但能在職場上大有幫助，且能學習、累積得更多，反之則是一場大災難，要如何辦別對方是否值得花時間「跟隨學習」，只要進入公司半年以上，用4件事就能當下立判。

▲跟到好上司實力增強快又好。

專業能力

上司是累積職場能力的重要關鍵，所以能力相當重要，有能力的人就像是一個好的導師，相反則是浪費你時間的人，無論是溝通方式、管理方面，或是對上與下的態度，都可以從中好好學習。

態度是否上進

雖然他是你的上司，但是否想力爭上游也是很重要的，若只安於當一個小主管，凡事只求無事、平安帶過就好，就可能爭取不到有挑戰性的專案，獲得團體學習的機會，另一個重點是他不爬上去，相對的你也沒有往上爬的時機。

▲對外有爬升的野心，底下的人才能更成長。

考慮你的職涯

有時或許升遷或獎勵的機會，可能主管本身做不了決定，但沒有意圖想幫你爭取，或是對於你想轉部門歷練百般阻擾，代表沒有真心為下屬的職涯考慮。

▲顧慮到你的職涯，不會從中作梗。

有沒有肩膀

工作上難免有錯誤，在下屬出錯時第一時間就該扛起部分責任，而不是所有過錯都推在別人身上，或許對內會對你口頭告誡，但對高層的責怪也能一起擔當，這種主管才值得一起共事，不然只等著當砲灰。