郭書瑤收起甜微性感　黑裝配中性包帥爆　

▲郭書瑤搶先演繹萬寶龍全新大師傑作系列手拿包。（圖／萬寶龍提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

女星郭書瑤（瑤瑤）鮮少以中性裝扮亮相，這回為了宣傳萬寶龍（Montblanc）新任藝術總監Marco Tomasetta操刀的全新大師傑作系列（Meisterstück）皮件，難得以帥氣造型搭配手拿包，贏得網友一片讚美，她自認：「剛強與柔和相輔相成，能創造出更有韌性的魅力。」

▲郭書瑤穿Kenzo虎年裝小露性感。（圖／翻攝郭書瑤臉書）





▲郭書瑤以短版T恤搭蓬裙的微甜裝扮，搭配K-Swiss小白鞋。（圖／翻攝郭書瑤臉書）

郭書瑤的造型向來帶有甜美、微性感氣息，最常穿短版上衣露出引以為傲的緊實腹部，搭配蓬裙與K-Swiss小白鞋，俏皮可愛。近日她難得換上黑色褲裝，率先演繹萬寶龍最新的大師傑作系列手拿包，展現剛柔並濟的風格。

▲郭書瑤難得一身帥氣搭配萬寶龍大師傑作系列手拿包，26,000元。

讓郭書瑤愛不釋手的新包，出自萬寶龍新任藝術總監Marco Tomasetta的首發新作，他從書寫藝術獲得靈感，於包款細節處如拉鍊融入筆尖的形狀，品牌標誌也增大，個性設計依然保有品牌一貫的優雅風格，款式包括公文包、托特包、行李袋、郵差包等，而小型皮件系列則推出黑色、藍色與紅色款，各有長夾、卡夾與鑰匙包，另有筆尖造型的紅色與藍色行李吊牌，掛在黑色的新包上更顯時尚。

▲萬寶龍大師傑作系列郵差包（左）31,500元，托特包（不含吊飾）44,500元，藍色行李吊牌5,600元。





▲萬寶龍大師傑作系列小皮件藍色15卡長夾13,000元、紅色3卡卡夾5,900元、黑色鑰匙包9,600元。



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