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常做小心慢性毀容！5個「變醜壞習慣」，你中幾個？

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▲▼5個變醜壞習慣。（圖／Pexels）

▲不少人習慣用嘴巴呼吸而不自知。（圖／Pexels，以下同）

編輯／Lily

最近照鏡子覺得自己越來越醜了，看不出哪裡不對勁，但就是沒有以前順眼，或許你犯了以下5個變醜壞習慣而不自知，一起來看看你中了幾個呢？

#用嘴巴呼吸

有的人鼻子過敏，總習慣用嘴巴呼吸不自知，不只是看起來嘴巴開開不美觀，就連睡覺嘴巴也合不起來，久而久之就會造成嘴凸，整個人看起來沒有氣質。

▲▼5個變醜壞習慣。（圖／Pexels）

#翹二郎腿

有時候腿型不漂亮，和你的坐姿大有關聯，翹二郎腿容易影響血液循環，腳被壓著導致寫血液不流通，久而久之會影響腿型。若是真的戒不掉翹腳，可以在桌子下面放個小收納箱，墊著腳踩著，杜絕你翹腳的惡習。

#擦嘴很用力

女生越來越依賴唇膏，有時候卸妝不完全，容易使嘴唇留下暗沉，美麗減分，而不只如此，原來擦嘴時的大力摩擦也會引起唇周暗沉，下次擦嘴時記得輕輕擦，脆弱的雙唇值得你溫柔對待。

▲▼5個變醜壞習慣。（圖／Pexels）

#忍不住擠痘痘

只要臉上長了粉刺痘痘，忍不住就是想用手擠，要知道手上有很多細菌，在你擠的同時容易紅腫發炎，不只如此，臉上還會留下難看的疤，早知如此何必當初。

#頭髮總是分同一條線

秀髮絕對是影響女生顏值的關鍵，髮型師建議女生每3個月就可以換分線位置，分線萬年不變容易讓髮縫越來越大，讓你看起來髮根扁塌、髮量變少，千萬要留意。

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關鍵字：

變醜習慣, 毀容, 生活習慣

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