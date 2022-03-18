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這波聯名美妝快跟上！心機彩粧推手鍊禮盒、鬼滅之刃唇膏來了

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▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲美妝聯名拚話題，滿足消費者需求。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

想要擁有美麗，當然不只是顧好臉而已，資生堂心機彩粧與Vacanza首度跨界推出聯名禮盒，巧克力眼盤和細緻手鍊讓你一次擁有，FreshO2搭上鬼滅之刃，打造質感唇膏，抹上雙唇整個氣場全開。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲SHISEIDO 心機彩粧 熱戀甜美心機禮盒。

台灣飾品品牌Vacanza accessory，首度與資生堂心機彩妝聯名推出「熱戀甜美心機禮盒」，搭配巧克力眼影盤色調及風格，設計 「甜美方塊．手鍊」，材質選用低敏925純銀製作，外層採18K包金色工藝，小巧細膩造型，讓你展現低調而細緻態度。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲纖細感手鍊是春季必備單品。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲精緻唇膏的外型設計，以鬼滅的四個女生角色當作發想。

延續第一波的搶購熱潮，FreshO2聯名鬼滅之刃第二波商品開賣，這次以以動畫內超強女性角色為主軸，透過各角色專屬代表圖紋作為主視覺，保留經典元素，推出氣場唇膏。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲4款微霧唇膏，搭配性很高。

鬼滅之刃絲滑柔霧唇膏完美調製四款氣勢與內斂兼具的唇膏色系，低飽和特調顯白祕訣，一抹均勻顯色滑順，更添加多重保濕成分玻尿酸、甜杏仁油、小麥胚芽油，不需要護唇打底也能維持長時間保濕彈嫩，不易顯唇紋。

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關鍵字：

美妝, 聯名, 限定

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