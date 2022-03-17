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讓男生變包控！DIOR「鑽石老花」曝光　LV旅行袋「字超大」

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▲Dior CD Diamond LV 2022早秋。（圖／品牌提供）

▲吳世勳手提鑽石紋的DIOR CD Diamond旅行包（左）、LV經典Keepall旅行袋充滿活力（右）。（圖／翻攝oohsehun IG、品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

從過往取材是許多品牌擅用的方式，當歷史背景、手法都夠強大，玩起幾十年前的元素絕對有滋有味。DIOR男裝推出最新的CD Diamond系列，將1974年的鑽石切割圖騰用於皮件，形容這是「鑽石新老花」毫不為過。LOUIS VUITTON的2022早秋男包，縫上超大「LV」字樣，充滿街頭活力。

▲Dior CD Diamond LV 2022早秋。（圖／品牌提供）

▲DIOR CD Diamond公事包，185,000元。（圖／品牌提供，以下同）

▲Dior CD Diamond。（圖／品牌提供）

▲DIOR CD Diamond製作過程繁複嚴謹。

CD Diamond顧名思義，如鑽石一般的三角形依序排列，細看會發現是「CD」兩個字母的「幾何版」，出自前任創意總監Marc Bohan之手，首度現身是1974年春夏系列，也延續到1975春夏，回頭看當時的設計，大小、色彩都有變化，用於服裝也出現在鞋子上成為標誌，相當廣泛。

▲Dior CD Diamond LV 2022早秋。（圖／品牌提供）

▲DIOR CD Diamond。（圖／品牌提供）

▲1974年首度曝光的DIOR CD Diamond圖案，用於服裝有許多變化，也成為鞋上的標誌。

現任男裝創意總監Kim Jones要求團隊研究品牌的歷史資料，希望找到能運用在皮件上的元素，因此，塵封多年的CD Diamond被發現，經過重新詮釋再戰江湖，新系列重視「日常使用」，輪廓優雅簡約、實用性強。

▲Dior CD Diamond。（圖／品牌提供）

▲Dior CD Diamond LV 2022早秋。（圖／品牌提供）

▲CD Diamond小牛皮鞋37,000元、印花腰帶18,500元。

▲Dior CD Diamond LV 2022早秋。（圖／品牌提供）
▲粉紅色CD Diamond羊毛衫，58,000元。

CD Diamond系列以絲網印刷技術打造立體浮雕效果，材質輕盈耐用，便於工作、休閒，甚至旅行，迷濛灰是都會俐落、咖啡棕帶有復古情懷，也頗有大地戶外感，此外，還有不敗的深邃黑，甚至是染上粉紅色的針織衫，換個顏色就有不同風貌。

▲Dior CD Diamond LV 2022早秋。（圖／品牌提供）

▲吳世勳搶先曬CD DIAMOND旅行袋。（圖／翻攝oohsehun IG）

▲Dior CD Diamond LV 2022早秋。（圖／品牌提供）
▲CD Diamond印花棉帆布旅行袋，100,000元。

韓團EXO成員吳世勳穿黑白色服裝、手提灰色旅行袋，這身裝扮很適合兩、三天的輕旅行，標誌性的Saddle馬鞍包、後背包也都在CD Diamond系列中，公事包則是雅痞型男的首選。

▲Dior CD Diamond LV 2022早秋。（圖／品牌提供）

▲咖啡棕色CD DIAMOND後背包，105,000元。

▲Dior CD Diamond LV 2022早秋。（圖／品牌提供）
▲CD Diamond馬鞍包105,000元。

LV已故創意總監 Virgil Abloh留下的2022早秋男士系列第二篇章，同樣以實用為依歸，夾克、寬褲、寬大的毛衣，都是容易穿搭的設計， Virgil Abloh曾說：「我的想法大多來自人們實際會穿的服飾，我會分析『人們會買什麼？為什麼會這樣穿？』。」同時他也改變傳統，賦予服裝更多自由，這也是Virgil Abloh的作品備受喜愛的原因。

▲Dior CD Diamond LV 2022早秋。（圖／品牌提供）

▲Dior CD Diamond LV 2022早秋。（圖／品牌提供）

▲LV 2022早秋系列，搶眼又實穿。

大口袋修身長褲搭配寬鬆外套、皮革袖的黑色夾克背部以拼貼印花裝飾，狂放與內斂中和得恰到好處，裙裝是Virgil Abloh出色的作品之一，跳脫拘束思維，大膽地從每一天的穿著中表達想法。

▲Dior CD Diamond LV 2022早秋。（圖／品牌提供）

▲LV 2022早秋。（圖／品牌提供）

▲LV男裝強調自由穿搭、表達想法。

配件的顏色鮮明、醒目的LV字樣充滿街頭感，條紋與漸層色，則充滿朝氣與活力，經典的Keepall旅行袋運用色塊拼接，縫線刻意明顯，拉鍊頭改以繩結更顯休閒，小廢包不只讓女生瘋狂，男孩也很需要，斜背小包率性瀟灑，是潮男不能少的配件。

▲Dior CD Diamond LV 2022早秋。（圖／品牌提供）

▲LV Keepall 50旅行袋，137,000元。

▲Dior CD Diamond LV 2022早秋。（圖／品牌提供）
▲LV將經典旅行袋縮小，成為City Keepall，81,500元。

「別讓你的日常工作定義了你」，是追求自由理念的Virgil Abloh留下的話語，也許幾十年後，他作品中的元素會被後世設計師翻出來，成為新的概念，如同Marc Bohan的DIOR Diamond一般。時尚不斷的更迭，每一次的重新登場都精彩，所以令人著迷。

▲LV 2022早秋。（圖／品牌提供）

▲Dior CD Diamond LV 2022早秋。（圖／品牌提供）

▲漸層色與條紋，讓包包很有活力，80,500元。

▲Dior CD Diamond LV 2022早秋。（圖／品牌提供）
▲LV卡夾醒目搶眼24,400元（左）、手拿包56,500元。

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