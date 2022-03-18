美白效果更有感！專家教3招「生理期保養法」：快把握黃金期

▲專家教搭配生理期的3招保養美白法，亮白效果更有感。（圖／翻攝IG@haeny_gram、@ahc.official）

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供

重視保養的女生都知道，春季是美白的好時機，趁著夏季強烈陽光來臨前，先將冬天疏於防曬造成的暗沉一掃而空，讓肌膚回到透亮淨白好狀態。屈臣氏美容顧問就偕同專業藥師分享3招「春日亮白術」，將外在保養搭配賀爾蒙演算法同步內外調理，讓美白保養更有感。

Step 1：打穩肌膚基礎，注意油水平衡



亮白不能心急！在進行亮白之前要先穩定肌膚、打好基礎，才能讓保養事半功倍。美容顧問指出，生理期來臨前的肌膚低潮期，由於體內激素濃度比例的改變，造成賀爾蒙不平衡，很多人容易出現泛油的狀況。因此保養重點應著重在「油水平衡」，建議可使用較清爽的保濕產品，並適度用溫和的產品代謝角質，為亮白打好基礎。

而藥師也建議，可適時攝取維生素A、E或鋅等營養素，維生素A和E能增進皮膚和黏膜或血液的健康，像是在曬太陽前喝一杯富含維生素A的胡蘿蔔汁就能幫助維持肌膚健康；鋅除了促進皮膚健康之外，也有助於皮膚組織蛋白質的合成，是身體內外同步增進肌膚健康不可或缺的營養。

▲DHC 活力鋅元素，30日份(60粒)，NT$150；divinia 杏仁酸超效能煥膚安瓶精華，30ml，NT$890，敏感話題 均衡益生化粧水，125ml，NT$1,250。

Step 2：防曬兼保濕，溫柔保養避免刺激



生理期當週，肌膚容易較敏感脆弱，可能會出現皮膚乾燥、黯沉等狀況，這時期進行亮白對肌膚負擔太大，但可先為接下來的保養黃金期做好準備。在這個階段，除了持續防曬外，美容顧問也建議可選用低敏溫和的保濕產品，在避免刺激肌膚、造成負擔的前提下，讓皮膚喝飽水，養出澎潤Q彈的肌膚，才能幫助肌膚以最快的速度回復淨白透亮。

▲KOSE 雪肌精漾活UV雙重防禦凝膠，SPF50+/PA++++防水型，NT$580；SOMEI 煥顏賦活美肌霜 SPF40，NT$2,080；LANEIGE 水酷修護保濕精華，50ml，NT$1,650。

Step 3：亮白衝刺，事半功倍的保養黃金期



亮白保養的重點時期就在生理期結束後第一週，美容顧問分享，絕對不能錯過這個「保養黃金期」！隨著月經的結束，雌激素分泌進入高峰，膚況在此時是絕佳狀態，不論是亮白、改善暗沉等保養，在這個時期的吸收速度和效果都是最好的。想搶在夏天前找回煥白透亮肌，建議選擇添加熊果素、傳明酸、維生素C等亮白成分的保養品。

屈臣氏藥師更補充，鐵是女性必要的營養素，生理期結束後更建議適量攝取，幫助正常紅血球的形成，而維生素C不僅具抗氧化作用，也能促進鐵質的吸收，此階段藉由補充鐵質及維生素C可幫助增加由內而外散發的透亮好氣色。

▲AHC 淨光無瑕淡斑精華，30ml，NT$1,100；Collagen by watsons喚白新生精華，35ml，NT$750。

▲活沛多 鐵+葉酸咀嚼錠，120錠，NT$399：DHC 維他命C，30日份(60粒)，NT$180。

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