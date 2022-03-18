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遠離爛臉、敏感肌！皮膚科醫師教「養厚肌膚屏障」3秘訣

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▲▼ 皮膚科醫師教3招「養厚皮膚屏障」。（圖／翻攝ＩＧ）

▲擁有健康的肌膚屏障，能幫助肌膚狀態穩定、遠離敏感危機。（圖／翻攝IG@haeny_gram、@goodal_official）

記者張毓容／綜合報導　

不少人原本都不是敏感肌，但因錯誤保養或不當生活作息、壓力大等因素，導致「肌膚屏障受損」，使得肌膚開始容易出現泛紅發熱、刺痛、紅斑、爆痘等狀況，甚至變得敏感，變成爛臉。知名皮膚科醫師廖苑利就分享養厚皮膚屏障的3個關鍵秘訣，做對這3招，慢慢養護就能改善肌膚容易敏感問題，回到健康穩定狀態。

1.清水洗臉

廖醫師表示，皮膚正在敏感的時候，過度的使用潔面產品可能會使皮脂膜缺水的更厲害，讓皮膚變得更容易敏感，而變得更紅、不適。所以敏感肌的人，如果在紅臉蛋期間，建議一天洗一次臉，用清水就好，甚至兩天洗一次臉也沒關係，但前提是沒有上妝。

2.做好保濕

做好保濕並不是一直擦各種「水」，廖醫師指出，做好保濕其實最重要的是擦精華液、護膚油或是修護霜。精華液可以選擇含有積雪草、玻尿酸、維他命原B5或神經醯胺的成分；選擇修護霜時，建議選擇油脂含量稍微高一點的產品，也就是類似於油包水，而不是含水量高的款式，油脂多一點更能幫助有效鎖住水分。

此外，如果皮膚稍微有發炎反應的話，可以選擇帶有一些抗炎的成分，幫助皮膚能比較容易鎮靜下來。

3.防曬不能少

一定要做好防曬！防曬產品有很多種，有些防曬比較乾，尤其是專為油性肌或是給夏天使用打造的，這種防曬產品都不適合敏感肌膚，建議使用保濕性比較好的防曬產品。如果是重度敏感肌的人，擦了防曬乳後，建議出門還是要戴帽子或是要撐傘，用防曬乳＋防曬裝備的多重防護，確保阻隔紫外線。

除了防止紫外線傷害外，廖醫師提醒，其實防吹風也是一個滿重要的因素，像是戴口罩，或是將絲巾、圍巾拉高一點，讓皮膚盡量不要直接被大風吹著，以避免水分揮發過多。

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關鍵字：

保養, 護膚, 肌膚屏障, 屏障受損, 敏感肌, 敏感症況, 泛紅, 刺痛, 爆痘, 秘訣, 方法, 關鍵, 皮膚科醫師, 醫生, 廖苑利

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