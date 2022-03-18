亮・珠寶／誇張珍珠耳飾戴邊就夠　流蘇如奔騰瀑布

▲TASAKI創意總監Prabal Gurung以品牌的起源海洋為主題創作，模特兒戴Cove耳環（右耳佩戴）1,300,000元。（圖／TASAKI提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

3月高級珠寶展接力登場，日本珠寶品牌TASAKI也在台展開春季高級珠寶巡迴展，引進身兼服裝設計師的創意總監Prabal Gurung操刀Atelier系列力作，他以品牌的起源海洋為靈感，透過珍珠與鑽石展現大海、海灣、瀑布等自然意象的力與美，特別是耳飾線條尤其誇張大膽，多採單邊設計吸引目光，展至5月8日。

▲模特兒佩戴TASAKI Atelier Aurora系列南洋珠鑲鑽手環，1,620,000元。

TASAKI Atelier系列包含許多子系列，當中呈現圓弧造型的Cove系列發想自孕育珍珠的海灣，因此無論右耳佩戴的耳環或項鍊，都呈現如海洋掏蝕形成的鑲鑽海灣線條，再於上方點綴阿古屋珍珠；Aurora系列則展現更為彎曲的線條，層層交疊著大小不一的珍珠，意在表現深海的神祕感，作為環繞三圈的手環，存在感強烈。

▲TASAKI Atelier Cascade系列南洋珠鑲鑽耳環913,000元，南洋珠鑽戒（左）545,000元，項鍊504,000元。

涓涓流水與瀑布也是TASAKI創意總監Prabal Gurung熱愛的主題，他從太陽照射流水反射出迷人光芒獲得啟發，運用如S形的流水造形包圍南洋珠，充滿女人味；而Waterfall系列從高處傾瀉而下的壯觀景象，則由金珠與阿古屋珍珠串成的長流蘇耳環作完美演繹，傳神展現瀑布奔騰而下的動感，當然也考驗收藏者的穿搭功力。

▲TASAKI Atelier Waterfall 耳環（左）624,000元，Aurora鑲嵌南洋珠、阿古屋珍珠、鑽石、藍寶石耳環1,880,000元。



MIKIMOTO讚頌大自然的高級珠寶系列Praise to Nature，也以海洋為主題創作，當中以54.94克拉海水藍寶為主石的項鍊，描繪魚群在海中悠游的自在模樣，穿梭在鑽石緞帶與象徵海浪泡泡的珍珠之間，相當生動；另一款蛋白石鍊墜，則以3顆蛋白石代表在鑲鑽珊瑚中嬉戲而流連忘返的魚，搭配點綴巴洛克珍珠的項鍊，洋溢活潑氣息。

▲MIKIMOTO Praise to Nature頂級珠寶系列海洋主題海水藍寶鑽石項鍊。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）





▲MIKIMOTO Praise to Nature頂級珠寶系列海洋主題蛋白石鑽石墜鍊。

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