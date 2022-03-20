Jennie帶火「平替版」Prada尼龍包　4款千元入手連Dara都愛上

實習記者施至真／綜合報導

誰說一定要背精品包才高級？相比需要細心呵護的精品皮革包，耐裝、防刮又百搭的小眾尼龍包，才是旅遊逛街的首選，朋友們別再被品牌迷思給捆綁，這4款PRADA尼龍包平替款，就連Jennie和Dara兩位精品寵兒都愛用，價格超甜立即可入手。

NIEEH

說到小眾尼龍包，一定會先想到這顆被Jennie帶火的NIEEH腋下包，其實Jennie不只一次曬出這款尼龍包，除了經典的黑色尼龍包之外，灰綠色的皮革包也是她的最愛。而品牌包款最大特色就是搶眼的粗鏈條配飾，並將拉鍊做成布標，再壓印文字提升辨識度，甜美與率性兼具，讓人愛不釋手。

▲Jennie的NIEEH腋下包出鏡率極高，想Get同款3000元就能入手。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane、NIEEH官網）

Stretch Angels

想必大家對韓國Stretch Angels的相機包都印象深刻，他們家除了紅遍亞洲的相機包以外，城市流浪包同樣人氣超夯，就連《Street Woman Fighter》（街頭女戰士）的Honey J都是忠實粉絲，跩姐出門不帶這咖不行。

▲Stretch Angels不只相機包超夯，尼龍包也是必收單品。（圖／翻攝自IG@__honey.j__、Stretch Angels官網）

EMIS

2NE1的Dara最愛這款尼龍腋下包！顏色超多就是它的最大賣點，從經典黑白到馬卡龍色都有，喜歡走酷甜風的女孩也有螢光色可供選擇，外觀僅以方型品牌標籤做點綴，設計簡約又輕巧耐背，難怪能成為韓國人手一只的國民包款。

▲誰說螢光色難駕馭？Dara隨手一搭就很時髦。（圖／翻攝IG@daraxxi、EMIS官網）

Guess

Guess Little Bay肩背包簡約的外型搭配經典倒三角LOGO，實在與PRADA腋下包太像了！除了防潑水材質與大容量內層外，還可微調肩背帶長度，不論手提、肩背都適合，實用度堪稱一絕，價格更是只要PRADA腋下包的十分之一，不到3千元就能入手。

▲PRADA腋下包（左）和Guess肩背包（右）同樣使用尼龍材質+倒三角LOGO，外型非常相似。（圖／翻攝PRADA官網、ZALORA）

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