PUMA首次聯名AMI「愛心圖騰鞋」！　adidas棉花糖泰奶色太燒了

記者鮑璿安／綜合報導

各大運動品牌為迎接春夏推出許多話題鞋款，像是近期PUMA 與巴黎時裝名品 AMI首次合作，打造AMI de Coeur 圖騰與跳豹款式；adidas Originals更以象徵春季的花卉塗鴉一躍而上鞋身，成為本季必收鞋款之一。

PUMA 與巴黎時裝名品 AMI首次合作

▲PUMA 與巴黎時裝名品 AMI首次合作 。（圖／品牌提供）

PUMA 與巴黎時裝名品 AMI首次合作，請到品牌大使 Romeo Beckham 和女友 Mia Regan出鏡演繹，此次以AMI de Coeur 圖騰與 PUMA 跳豹 LOGO 巧妙融合為專屬聯名系列標誌，聯名鞋款則以經典鞋型翻玩創新，打造如 Slipstream Lo、Suede Crepe和深受女孩喜愛的 Suede Mayu 等，聯名鞋款於３月底登台。

adidas Originals女性專屬系列

▲adidas Originals女性專屬系列與紐約視覺設計師Naomi Otsu合作 。（圖／品牌提供）

adidas Originals女性專屬系列與紐約視覺設計師Naomi Otsu合作，象徵春季的花卉塗鴉搭配#Always Original標語營造辨識度，像是可愛的棉花糖NEW HER COURT鞋款，擁有光滑、質感的皮革拼接鞋面，此次推出春天泰奶裸色、寶寶藍拼接米白色、與全白百搭色非常可愛。

adidas聯手Harden推出全新第六代簽名籃球鞋Harden Vol.6

▲adidas聯手Harden推出全新第六代簽名籃球鞋Harden Vol.6 。（圖／品牌提供）

adidas聯手Harden推出全新第六代簽名籃球鞋Harden Vol.6，發布Lucky you配色版本，以薄荷勁綠搭配酷涼冰藍，雙魚骨刻紋人字形大底，提升最大抓地力與穩定性；再搭配上鞋舌外側織帶上的Harden親筆簽名字樣，非常具有收藏價值。

IU演繹New Balance全新鞋履 CT302

▲New Balance首次亮相全新鞋履 CT302，請到亞太區形象大使IU（李知恩）演繹 。（圖／品牌提供）

New Balance首次亮相全新鞋履 CT302，請到亞太區形象大使IU（李知恩）演繹，鞋款靈感取自於1970年代推出的CT系列網球鞋，以俐落的鞋身線條打造簡潔效果，2022年登場的CT302延續其經典運動元素，厚實外底下，以柔美細膩的純白、奶油色、莫蘭迪色系層次拼接。