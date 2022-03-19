日本IKEA推超Q熊熊草莓聖代！加一球紅豆餡可愛又好拍　

實習記者施至真／綜合報導

台灣IKEA日前推出芋頭霜淇淋意外很有春天氣息，日本IKEA也配合草莓季推出多款限定美食，加入可愛的小熊元素，光用看的就先融化一票少女心，其中「熊熊草莓紅豆聖代」討論度最高，不少網友表示喜歡台灣也能跟進，每一款都讓人好想吃吃看。

▲日本IKEA推出第二波草莓季商品，限定販售至4／24。（圖／翻攝自IKEA JAPAN）

日本IKEA搶搭草莓季風潮，推出多款草莓風味甜品，包含泡芙、甜甜圈草莓芭菲、經典的起司塔和草莓慕斯蛋糕，而加上立體小熊餅乾的草莓紅豆聖代和蜂蜜鬆餅，更成為日妞推薦的IG打卡聖品。而討論度最高的「熊熊草莓紅豆聖代」小熊餅乾的靈感與紅豆餡正是來自日本甜食「最中」，實際吃過後一面倒獲得好評。

▲巧克力甜甜圈草莓芭菲看起來超誘人。（圖／翻攝自IG@suzu_harapekotome）



另外「熊熊草莓蜂蜜鬆餅」也是本季的超夯商品，黑色鬆餅的賣相容易讓人感到不知所措，甚至會誤以為是烤焦了，然而加上鮮奶油、草莓果醬和新鮮草莓後，口感層次豐富、香氣十足，保證吃一口就會愛上它。不少網友也表示：「第一次看到顏色這麼黑的鬆餅」、「爸爸被鬆餅的顏色嚇到了」、「哈哈哈一定要這麼黑嗎！」

日本星巴克的櫻花季也有推出限定商品，在經典抹茶那提上，加入粉色巧克力碎片與巧克力拉花，打造櫻花盛開的畫面，簡直美翻了！再搭配一塊包裹濃郁生奶油的鹽漬櫻花戚風蛋糕，非常適合賞櫻花吃，當成兩人浪漫約會的下午茶點心。

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