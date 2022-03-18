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打造好睡環境　檢查4個臥室重點改善失眠

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▲世界睡眠日。（圖／席夢思、席伊麗提供）

▲世界睡眠日席夢思公布睡眠調查，自覺睡不好的民眾有2成。（圖／席夢思、席伊麗提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

睡不好、睡眠不足容易讓人身心俱疲，長期下來對於精神跟身體健康也有負面影響，在318世界睡眠日，床墊品牌席夢思Simmons也發布最新睡眠報告，結果顯示每5位就有1位民眾對自身的睡眠滿意度表示不滿意，此外疫情也有造成相當程度的睡眠困擾，想增進睡眠品質，可從臥室環境開始打造。

Simmons今（3/18）發布「2022 年台灣COVID-19影響國人睡眠調查」，針對三級警戒前後的睡眠品質進行電話訪查，訪問對象為20歲以上的國人，共有1,068位有效樣本。結果顯示19.5％的民眾對自身的睡眠不滿意；有失眠症狀的比例也從疫情前42.9％上升至59.7%；有睡眠困擾的受訪者中，睡眠問題持續1個月以上的比例高達78.8%。

另在生活習慣方面，在3C產品的使用部分，35.3％的大眾使用頻率增加，其中有39%有睡眠問題。在有睡眠困擾的受訪者中，近一個月內天天使用安眠藥的比率高達6成；在心理層面上，因疫情而感到焦慮緊張者佔27.9%。顯見對自己睡眠品質不滿意的民眾約有20%，疫情也增加了心理層面的焦慮，間接影響到睡眠情況。

▲世界睡眠日。（圖／席夢思、席伊麗提供）

若真的想好好睡一覺，需要打造適合休息與睡眠的臥室環境，可從4個重點來確認，第一就是燈光，光度是身體開啟激素的重要因素，若非早起的晨醒者，建議使用遮光窗簾來確保睡眠後端不會被亮度干擾，睡前也盡量在臥室內不要開啟太亮的燈光，當然也不適合在黑暗中看3C產品。

第二就是聲音，建議睡眠時周邊噪音維持在50分貝較不會干擾睡眠，所以除了聲光效果過大的物品不適合放在房間之外，在採購家電時也要注意運轉時發出的聲響是否過大，可適時使用耳塞來幫助入睡；第三則是理想的溫度，冬天盡量使用空調或是暖氣，將室溫維持在18度Ｃ，夏天則在25度Ｃ上下，此外也要配合寢具，採用涼感或溫暖度足夠的材質，才能讓身體放鬆睡覺。

最後便是配合好的床墊，床墊的選擇主要看「適不適合」而非「貴不貴」，採購前絕對要去試躺，甚至配合一些店家的專業檢測，像是身體肩頸高低等測試來做輔助判斷，一般來說而言床墊的使用時間約在5至10年，記得在3至6個月就必須轉向使用，以平衡床墊的重量。

席夢思近期推出「美眠所Nap Lab」體驗活動，即起至3/31止，消費者可至品牌概念館、百貨精品專櫃及BetterSleep專賣店預約小睡；Sealy席伊麗床墊則在5月底前推出「寵愛媽咪，最強獻禮」優惠活動，指定床款享滿1萬元送1,200元抵用券，並可抽Dyson空氣清淨機、Panasonic清淨除濕機、百慕達真空管藍芽喇叭等家電贈品。

▲世界睡眠日。（圖／席夢思、席伊麗提供）

▲SEALY席伊麗母親節，推出購買皇冠系列享85折優惠，再享滿萬送1,200元。

關鍵字：

席夢思, 席伊麗, 世界睡眠日, 失眠

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