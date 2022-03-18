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走入珠寶店不用怕怕的　梵克雅寶詩意花園空間還能拍美照

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▲梵克雅寶攜手法國藝術家Alexandre Benjamin Navet攜手打造春日詩意花園。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

高端珠寶品牌揭開神秘面紗，近來不約而同以開放的空間迎接新客。向來浪漫的法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）攜手法國藝術家Alexandre Benjamin Navet攜手，創作色彩繽紛、蝴蝶翩飛的插畫，於台北信義微風百貨店外的時尚大道，打造春日詩意花園裝置藝術空間，讓顧客能走入一覽經典的花朵與蝴蝶珠寶也能拍美照，而品牌旗艦店門面外牆也換上生意盎然的花牆迎賓。

▲▼ 梵克雅寶,海瑞溫斯頓 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴梵克雅寶Charms Papillon Feerique腕錶2,470,000元，鑲青金石與鑽石的Two Butterfly指間戒655,000元，Rose de Noel迷你耳環610,000元。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

▲▼ 梵克雅寶,海瑞溫斯頓 。（圖／公關照）

▲模特兒手持藝術家Alexandre Benjamin Navet插畫，戴梵克雅寶Two Butterfly綠松石項鍊306,000元，鑽戒444,000元。

▲▼ 梵克雅寶,海瑞溫斯頓 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶於微風信義的時尚大道開設期間限定的春日詩意花園裝置藝術空間。

梵克雅寶第二度與藝術家Alexandre Benjamin Navet合作，但第一次將其創作引進台灣，他油性粉彩與鉛筆下五彩斑斕的花卉與蝴蝶插畫，成為珠寶櫥窗與期間限定空間的主視覺，襯托充滿春天氣息的Frivole花朵系列、Two Butterfly系列蝴蝶珠寶等，最令收藏家驚喜的是數量稀少的Kujaku漆繪蝴蝶胸針也現蹤，由日本漆器彩繪創作大師箱瀬淳一先生（Mr. Junichi Hakose）親手打造，於蝴蝶翅膀上呈現展翅開屏的孔雀。

▲▼ 梵克雅寶,海瑞溫斯頓 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶微風信義旗艦店以花牆布置展現春日詩意花園概念。

▲▼ 梵克雅寶,海瑞溫斯頓 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Kujaku漆繪蝴蝶胸針，765,000元。

▲▼ 梵克雅寶,海瑞溫斯頓 。（圖／公關照）

▲模特兒戴梵克雅寶Marguerite Secrete腕錶，4,900,000元。

花朵珠寶是春天最應景的設計，海瑞溫斯頓（Harry Winston）旗下也有豐富的款式，當中芙蓉錦簇Lotus Cluster珠寶系列運用品牌最為著稱的Cluster錦簇鑲嵌設計，外圈鑽石簇擁著圓形明亮式切工的中央主鑽，層次排列凸顯立體感；而Sunflower系列珠寶則是熱情的代表，主石以圓形明亮式切工紅寶石或藍寶石搭配圓形明亮切工鑽石，以小巧活潑的樣貌吸睛。

▲▼ 梵克雅寶,海瑞溫斯頓 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓芙蓉錦簇Lotus Cluster系列鑽石耳環。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

▲▼ 梵克雅寶,海瑞溫斯頓 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓Sunflower系列項鍊。

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關鍵字：

梵克雅寶, Van Cleef & Arpels, Harry Winston, 海瑞威斯頓

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