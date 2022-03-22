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LINE FRIENDS變成一杯咖啡是要有多可愛　濾掛咖啡主題店登場

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▲LINE FRIENDS X CAFE!N。（圖／業者提供）

▲LINE FRIENDS X CAFE!N。（圖／各業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

咖啡與設計品牌CAFE!N近期與LINE FRIENDS合作，推出多款咖啡周邊全新商品，將LINE當家三巨頭熊大、兔兔跟莎莉放上袋身與盒身，讓民眾在家泡咖啡時也能被療癒一下，共有5款咖啡豆與9款濾掛咖啡，每個包裝都讓人想秒收，到底是要有多可愛啦！

▲LINE FRIENDS X CAFE!N。（圖／業者提供）

▲LINE FRIENDS X CAFE!N。（圖／業者提供）

充滿生機的春季，就讓極有精神的LINE FRIENDS喚醒每天早晨吧，CAFE!N宣告活潑可愛又逗趣的LINE FRIENDS來了！明星陣容很有誠意，熊大、兔兔、莎莉與好朋友們變成周邊商品上，不管是熊大的木訥呆萌，兔兔的可愛活潑，甚至是沒表情也討人喜歡的莎莉都很可以。

其產品包括咖啡豆與濾掛咖啡，售價從260元至599元不等，以全球咖啡產地四大洲特色顯著的咖啡豆，推出產地、烘焙度到風味調性都一應俱全的商品，如南美洲的咖啡豆通常有著熱情的餘韻；亞洲曼特寧獨特強烈口感與木質香氣，不帶酸有著厚實的苦甜等，能滿足各類族群消費者的獨特喜好。

▲LINE FRIENDS X CAFE!N。（圖／業者提供）

▲LINE FRIENDS X CAFE!N。（圖／業者提供）

此外，還有LINE FRIENDS濾掛咖啡專賣店在CAFE!N士林店登場，從3／31至5／2期間，展示及販售全系列濾掛咖啡，店內有9款濾掛打造聞香專區，消費者可透過聞香瓶聞香，找到心目中的理想咖啡，重點是超可愛的店裝一定要打卡！

▲哈根達斯,ＩＫＥＡ,小丸子。（圖／品牌提供,翻攝SOGO百貨官方粉絲頁）

▲哈根達斯推出櫻桃小丸子聯名系列，想收藏399元起。

美國哈根達斯（Häagen-Dazs）近期也推出櫻桃小丸子聯名第二波，把劇中人物做成冰淇淋盒，超可愛的神態每個都讓人想秒收！「限定版櫻桃小丸子迷你杯三入組」外盒有超可愛的造型盒，打開就是療癒心靈的冰淇淋，根本就是甜蜜聖品啊！角色包括小丸子、花輪與野口超近拍，口味則分別為草莓、淇淋巧酥與比利時巧克力，售價399元。

▲哈根達斯,ＩＫＥＡ,小丸子。（圖／品牌提供,翻攝SOGO百貨官方粉絲頁）

而內含超可愛小丸子黃色提袋組合也有販售，包括櫻桃小丸子黃色造型保冷袋、迷你杯三入組與家庭號品脫（946ML）冰淇淋1個，家庭號口味可任選，售價1,288元。另外別忘記去年底推出的櫻桃小丸子蛋糕也仍持續販售中喔，7吋售價2,480元也太可愛！

▲哈根達斯,ＩＫＥＡ,小丸子。（圖／品牌提供,翻攝SOGO百貨官方粉絲頁）

▲哈根達斯,ＩＫＥＡ,小丸子。（圖／品牌提供,翻攝SOGO百貨官方粉絲頁）

關鍵字：

LINE FRIENDS, CAFE!N

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